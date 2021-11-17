Мигранты на границе бросали гранаты, которые использовали силовики Лукашенко в 2020 (фото)

Экспертам удалось идентифицировать светошумовые гранаты, оказалось, что они производятся чешской компанией ZEVETA Bojkovice. Именно они закупались белорусским президентом.

Мигранты, которые сейчас находятся на границе с Польшей, бросали светошумовые гранаты, которые использовались силовиками Лукашенко в 2020 года при разгоне митингов. Об этом сообщает телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

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Экспертам удалось идентифицировать, какие светошумовые гранаты бросались в польских силовиков. Оказалось, что это чешские граната Р1, которые производятся компанией ZEVETA Bojkovice. Последние несколько лет такие спецсредства закупались президентом Лукашенко для силового блока. Их использовали для разгона мирных митингов летом 2020 года.

[ + – ] Гранаты, которые используются силовиками Лукашенко Фото: Беларусь головного мозга

В то же время польские силовики закупали светошумовые компании у фирмы UMO Sp. z o.o. Они имеют совершенно другой внешний вид.

[ + – ] Светошумовые гранаты польских силовых структур

Напомним, 16 ноября мигранты предприняли попытку прорваться в Польшу, проломав ограждения и бросая в полицейских светошумовые гранаты.

Ранее Фокус сообщал, что Минобороны Польши обвинило белорусских силовиков в разрушении ограждений на польско-белорусской границе.