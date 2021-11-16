Мигранты начали ломать ограждение на границе с Польшей (видео)
Белорусские власти вооружили беженцев светошумовыми гранатами. Также нарушители бросают в польских силовиков камни.
Беженцы пытаются сломать ограждение, размещенное на границе Польши и Беларуси, параллельно бросая камни в польских силовиков. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщает министерство обороны Польши.
По данным ведомства, инцидент происходит на пограничной нейтральной полосе рядом с пунктом пропуска "Кузница".
"Агрессивные мигранты продолжают кидать камнями наших солдат и офицеров. Польские службы отражают атаку", — говорится в сообщении министерства.
По данным Минобороны, беженцы пытаются разрушить забор, чтобы незаконно пробраться в Польшу. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ.
Издание "Sputnik Беларусь" сообщило о том, что вооруженные силы Польши применяют светошумовые гранаты, чтобы помешать мигрантам повредить ограждение.
В свою очередь польские власти утверждают, что белорусские службы вооружили беженцев аналогичными боеприпасами.
Тем временем Минобороны Польши показало, как силовики поливают беженцев водой.
"Мигранты очень агрессивны", — констатировали в ведомстве.
Напомним, ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию на границах ЕС с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Разговор продлился около часа, стороны обсуждали гуманитарную помощь для мигрантов и пути выхода из кризиса.
Ранее Фокус сообщал, что Минобороны Польши обвинило белорусских силовиков в разрушении ограждений на польско-белорусской границе.