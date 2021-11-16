Мігранти почали ламати огорожу на кордоні з Польщею (відео)

Білоруська влада озброїла біженців світлошумовими гранатами. Також порушники кидають у польських силовиків каміння.

Біженці намагаються зламати огорожу, розміщену на кордоні Польщі та Білорусі, паралельно кидаючи каміння у польських силовиків. Про це у вівторок, 18 листопада, повідомляє міністерство оборони Польщі.

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За даними відомства, інцидент відбувається на прикордонній нейтральній смузі поряд із пунктом пропуску "Кузня".

[ + – ] Мігранти атакують польських силовиків

"Агресивні мігранти продовжують закидати камінням наших солдатів та офіцерів. Польські служби відбивають атаку", — йдеться у повідомленні міністерства.

За даними Міноборони, біженці намагаються зруйнувати паркан, щоб незаконно пробратися до Польщі. У відповідь польські силовики застосували сльозогінний газ.

Видання "Sputnik Білорусь" повідомило про те, що збройні сили Польщі застосовують світлошумові гранати, щоб завадити мігрантам пошкодити огорожу.

Водночас польська влада стверджує, що білоруські служби озброїли біженців аналогічними боєприпасами.

Тим часом, Міноборони Польщі показало, як силовики поливають біженців водою.

"Мігранти дуже агресивні", — констатували у відомстві.

Нагадаємо, раніше виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель обговорила ситуацію на кордонах ЄС із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Розмова тривала майже годину, сторони обговорювали гуманітарну допомогу для мігрантів і шляхи виходу із кризи.

Раніше Фокус повідомляв, що Міноборони Польщі звинуватило білоруських силовиків у руйнуванні огорож на польсько-білоруському кордоні.