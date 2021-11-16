Меркель обговорила з Лукашенком наплив мігрантів до кордонів ЄС

Лідери двох країн під час переговорів розібрали шляхи вирішення міграційної проблеми. Розмова тривала майже годину.

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Білорусі Олександром Лукашенком ситуацію на кордоні з Польщею, де перебувають тисячі біженців із Сирії, Афганістану й інших країн. Про це у вівторок, 16 листопада, повідомляє пресслужба глави уряду ФРН.

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"Канцлерка та пан Лукашенко говорили про складну ситуацію на кордоні Білорусі та Євросоюзу, зокрема, про необхідність надання гуманітарної допомоги біженцям і мігрантам, які там перебувають", — йдеться в повідомленні представництва канцлерки.

У пресслужбі президента Білорусі зазначили, що розмова лідерів двох держав тривала близько 50 хвилин. Також у представництві Лукашенка повідомили, що під час переговорів із канцлеркою обговорювали ситуацію з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах.

"Докладно в розмові було порушено шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми з метою недопущення ескалації ситуації на кордоні", — заявили в пресслужбі глави білоруської держави.

Крім цього, у представництві президента Білорусі додали, що сторони детально обговорили питання гуманітарної підтримки біженців через надання їм гуманітарної допомоги.

"Олександр Лукашенко й Ангела Меркель домовилися про подальші контакти з метою вирішення ситуації", — підсумували в пресслужбі глави республіки.

Нагадаємо, минулої середи, 10 листопада, Меркель попросила Путіна вплинути на білоруську владу в питанні напливу мігрантів до польського кордону. У свою чергу Кремль повідомив, що під час переговорів президент РФ запропонував налагодити обговорення проблеми безпосередньо між країнами-членами ЄС і Білоруссю.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко запропонував вивезти мігрантів у німецьке місто Мюнхен.