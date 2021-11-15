"Вивеземо своїми літаками". Лукашенко запропонував відправити біженців до Мюнхена

За словами лідера республіки, "дуже вперті" мігранти не хочуть повертатися на батьківщину, попри вмовляння з боку білоруської влади.

Білоруська влада може організувати транспортування біженців, які перебувають на кордоні з Польщею, до німецького міста Мюнхена. Про це в понеділок, 15 листопада, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Так, глава держави відреагував на пропозицію мюнхенської влади щодо прийому біженців, які перебувають на білорусько-польському кордоні.

"Молодці мюнхенці. Проблема того не варта — 2-3 тисячі нещасних людей вони не можуть прийняти... Можуть, звісно. Ну то що за проблема. Якщо поляки не дають цього гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, То ми можемо (літаками) "Белавіа" вивезти їх туди, до Мюнхена. Та ми вивеземо їх своїми літаками!" — сказав Лукашенко.

Водночас президент Білорусі запевнив, що влада республіки робить усе можливе для того, щоб табору біженців на кордоні "не існувало".

"(Ми робимо все), щоб охочі потрапили до Євросоюзу, а той, хто не хоче, — ми готові посадити всіх у літаки, зокрема і "Белавіа", які відвезуть їх назад додому", — додав президент.

Лукашенко також зазначив, що мігранти, які застрягли на кордоні двох країн, "дуже вперті" і "ніхто повертатися не хоче".

"І зрозуміло. Їм нікуди повертатися. У них немає там житла, вони розуміють, що там нема чим нагодувати дітей. Більше того, деякі просто побоюються за своє життя, повертаючись назад. Іде дуже активна робота в тому напрямку, щоб умовити людей: "Будь ласка, поверніться додому". Але ніхто повертатися не хоче", — сказав глава республіки.

Президент Білорусі також пригрозив "відповіддю" на санкції, які Євросоюз може запровадити через ситуацію на кордоні з Польщею.

"Санкціями лякають. Ну добре, подивимося. Вони думають, що я жартуватиму. Нічого подібного. Ми захищатимемося. Усе, далі нам відступати нікуди. На санкції ми відповімо, це взагалі не обговорюється", — додав Лукашенко.

Нагадаємо, кілька днів тому міська влада Мюнхена заявила, що "не може більше дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і в невизначеності" і запропонували прийняти біженців у себе. Водночас чиновники зазначили, що не мають необхідних для цього повноважень, тому "необхідно переправити мігрантів до столиці Баварії за сприяння вищої влади".

Нещодавно, у зв'язку із ситуацією на польсько-білоруському кордоні, низка країн у складі Радбезу ООН виступила за введення чергових санкцій щодо влади Білорусі.

Раніше Фокус розбирався, як криза з біженцями може позначитися на Україні.