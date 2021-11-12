Рада безпеки ООН звинуватила режим Лукашенка в міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні

Члени Ради безпеки ООН виступили за чергові санкції, оскільки дії білоруської влади вимагають негайної "жорсткої міжнародної реакції".

Рада безпеки ООН за підсумками екстреного засідання заявила, що відповідальність за ситуацію з мігрантами на польському кордоні несе Білорусь. Як повідомляє агентство ТАСС, США, Великобританія та деякі країни Європейського союзу засудили дії Мінська.

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Члени ради дійшли висновку, що дії режиму Лукашенка дестабілізує ситуацію на зовнішніх кордонах Білорусі із сусідніми державами, відволікаючи таким чином увагу від порушень прав людини всередині держави.

Представники Ради безпеки виступили із "засудженням організованої інструменталізації людей, чиї життя та благополуччя поставлені під загрозу в політичних інтересах Білорусі". На їхню думку, дії білоруської влади вимагають негайної "жорсткої міжнародної реакції".

Через це сторони виступили за введення чергових санкцій щодо влади Білорусі, підкресливши, що "режим Олександра Лукашенка став загрозою регіональній безпеці". Західні країни закликали Мінськ надати все необхідне для захисту мігрантів.

"Ми наголошуємо, що всі дії мають виконуватися на основі фундаментальних цінностей, заради захисту життів людей", — наголошується в заяві.

Нагадаємо, що зі свого боку перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Поляков назвав міграційну ситуацію на кордоні "повною ганьбою".

"Цим мігрантам не дозволяють перетнути кордон. Їх витісняють за лінію кордону, їх переслідують кримінально, б'ють. Було багато випадків, коли польські та литовські прикордонники били мігрантів і виганяли на білоруську територію", — заявив він.