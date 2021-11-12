Совбез ООН обвинил режим Лукашенко в миграционном кризисе на польско-белорусской границе

Члены Совбеза ООН выступили за очередные санкции, поскольку действия белорусских властей требуют немедленной "жесткой международной реакции".

Совет безопасности ООН по итогам экстренного заседания заявил, что ответственность за ситуацию с мигрантами на польской границе несет Беларусь. Как сообщает агентство ТАСС, США, Великобритания и некоторые страны Европейского союза осудили действия Минска.

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Члены совета пришли к выводу, что действия режима Лукашенко дестабилизирует ситуацию на внешних границах Беларуси с соседними государствами, отвлекая, таким образом, внимание от нарушений прав человека внутри государства.

Представители Совбеза выступили с "осуждением организованной инструментализации людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу в политических интересах Беларуси". По их мнению, действия белорусских властей требуют немедленной "жесткой международной реакции".

В связи с этим стороны выступили за введение очередных санкций в отношении властей Беларуси, при этом подчеркнув, что "режим Александра Лукашенко стал угрозой региональной безопасности". Западные страны призвали Минск предоставить все необходимое для защиты жизни мигрантов.

"Мы подчеркиваем, что все действия должны предприниматься на основе фундаментальных ценностей, ради защиты жизней людей", — отмечается в заявлении.

Напомним, что в свою очередь, первый заместитель председателя России при ООН Дмитрий Поляков, назвал миграционную ситуацию на границе "полным позором".

"Этим мигрантам не позволяют пересечь границу. Их вытесняют за линию границы, их преследуют уголовно, избивают. Было много случаев, когда польские и литовские пограничники избивали мигрантов и выгоняли на белорусскую территорию", — заявил он.