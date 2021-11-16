Меркель обсудила с Лукашенко наплыв мигрантов к границам ЕС

Лидеры двух стран в ходе переговоров разобрали пути решения миграционной проблемы. Разговор длился почти час.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Беларуси Александром Лукашенко ситуацию на границе с Польшей, где пребывают тысячи беженцев из Сирии, Афганистана и других стран. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает пресс-служба главы правительства ФРГ.

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"Канцлер и господин Лукашенко говорили о сложной ситуации на границе Беларуси и Евросоюза, в частности, о необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам", — говорится в сообщении представительства канцлера.

В пресс-службе президента Беларуси отметили, что беседа лидеров двух государств продлилась около 50 минут. Также в представительстве Лукашенко сообщили, что в ходе переговоров с канцлером обсуждалась ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

"Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе", — заявили в пресс-службе главы белорусского государства.

Помимо этого в представительстве президента Беларуси добавили, что стороны детально обсудили вопрос гуманитарной поддержки беженцев посредством оказания им гуманитарной помощи.

"Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации", — подытожили в пресс-службе главы республики.

Напомним, в минувшую среду, 10 ноября, Меркель попросила Путина повлиять на белорусские власти в вопросе наплыва мигрантов к польской границе. В свою очередь Кремль сообщил, что в ходе переговоров президент РФ предложил наладить обсуждение проблемы непосредственно между странами-членами ЕС и Беларусью.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко предложил вывезти мигрантов в немецкий город Мюнхен.