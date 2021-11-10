В Германии предложили разместить мигрантов из Беларуси в Украине

В наибольшей фракции Бундестага, СДПГ, считают, что беженцы могли бы остаться за пределами Евросоюза на время прохождения ими процедуры получения убежища в ЕС.

Пресс-секретарь фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге по вопросам внешней политики Нильс Шмид предложил разместить в Украине мигрантов, застрявших на границе между Польшей и Беларусью. Об этом политик заявил в интервью агентству Deutschlandfunk в среду, 10 ноября.

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Так, Шмид назвал "незаконными" действия Польши в отношении мигрантов. В частности, он выразил возмущение тем фактом, что польские власти лишают беженцев возможности подать заявку на убежище в ЕС, вытесняя их обратно в Беларусь.

По мнению политика, вместо того, чтобы отказываться от беженцев из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, следует разрешить им въезд, а затем доставить в страну за пределами ЕС на период, пока они проходят процедуру получения убежища в Евросоюзе. Представитель СДПГ также заявил, что местом для временного размещения мигрантов могла бы стать Украина.

"Есть планы поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Так мы можем четко дать понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", — объяснил Шмид.

Пресс-секретарь фракции добавил, что ЕС не может "просто открывать границы и впускать людей".

"Для этого нам нужны регламентированные процедуры, и для этого Польша нуждается в поддержке ЕС, но в то же время должна соблюдать международное право о защите беженцев", — сказал Шмид.

Помимо этого представитель СДПГ заявил, что ЕС необходимо подумать над отзывом прав на взлет и посадку у авиакомпаний, которые обеспечивают доставку беженцев в Беларусь.

СДПГ является наибольшей фракцией в немецком парламенте. На последних выборах в Бундестаг партия заняла первое место. Также лидер политической силы Олаф Шольц является претендентом на пост канцлера ФРГ.

Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко

В среду состоялся телефонный разговор исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным касательно ситуации на польско-белорусской границе. Глава немецкого правительства попросила главу российского государства повлиять на власти Беларуси в этом вопросе.

"Канцлер подчеркнула, что инструментализация мигрантов против Европейского Союза со стороны белорусского режима была бесчеловечной и совершенно неприемлемой, и попросила президента России повлиять на режим в Минске", — говорится в пересказе беседы на сайте правительства ФРГ.

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе переговоров Путин предложил наладить обсуждение проблемы непосредственно между странами-членами ЕС и Беларусью.

"Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему", — добавили в пресс-службе президента РФ.

Кризис на польско-белорусской границе

Ситуация в регионе стала напряженной летом этого года, после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко, в ответ на санкции ЕС, заявил, что республика больше не будет предотвращать попадание нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. После этого Польша и Литва начали устанавливать заборы с колючей проволокой на границе, а польский президент Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью воеводствах.

Осенью польские власти сообщали об обнаружении неизвестных вооруженных людей на границе, а также белорусских пограничников с ножницами для резки по металлу. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что "ситуация на границе становится все более напряженной".

8 ноября колонна из сотен мигрантов пришла со стороны Беларуси к польской границе, чтобы попасть на территорию ЕС. Польские власти в ответ стянули в приграничный район военную технику и дополнительные силы правоохранителей. В свою очередь Литва отправила свои вооруженные силы к границе с Беларусью и впервые в истории ввела режим чрезвычайного положения.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Польша "борется с мигрантами" при помощи танков Leopard, добавив, что любая ошибка вовлечет в конфликт Россию. Затем премьер-министр польского государства Матеуш Моравецкий заявил, что события на восточной границе страны развиваются с ведома Лукашенко, который выполняет указание российского президента Владимира Путина.

В свою очередь первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что Украина усилит участок государственной границы с Беларусью при помощи беспилотников и специальной техники, чтобы не допустить провокаций со стороны республики.