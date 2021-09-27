Новая Германия. Что изменится для Украины после победы СДПГ на выборах в Бундестаг

Блок ХДС/ХСС, от которого 4 раза избирали канцлером ФРГ Ангелу Меркель, по итогам прошедших в воскресенье, 26 сентября, парламентских выборов получил самый низкий в истории результат. Больше всего мандатов досталось партии СДПГ. Фокус проанализировал результаты голосования и пообщался с экспертами, чтобы понять, чем итоги выборов в Бундестаг обернутся теперь для Украины.

В воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись парламентские выборы, на которых избирался 20-й созыв Бундестага. Выборы проходили по смешанной системе: пришедшие на участки голосовали как за партии, так и за кандидатов по своим одномандатным округам.

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По итогам подсчета 100% бюллетеней, голоса за партийные списки распределились следующим образом

Социал-демократическая партия Германии, СДПГ (лидер — Олаф Шольц) — 25,7%;

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, ХДС/ХСС (лидер – Армин Лашет) — 24,1%;

Партия "Союз 90/Зеленые" (лидер — Анналена Бербок) — 14,8%;

Свободная демократическая партия, СДП (лидер — Кристиан Линднер) — 11,5%;

Партия "Альтернатива для Германии" (лидеры — Алиса Вайдель и Тино Хрупалла) — 10,3%;

Партия "Левые" (лидеры – Жанин Висслер и Дитмар Барч) — 4,9%.

другие партии — 8,7%.

В избирательной комиссии Германии уже сообщили, что в новый состав Бундестага войдут 735 депутатов (по итогам выборов 2017 года их было 709).

Мандаты в Бундестаге распределились между политсилами следующим образом

[ + – ] Явка на выборах в Бундестаг в 2021 году составила 76,6%

Ни одна из политсил не набрала более 50% голосов, потому прошедшим в парламент придется договариваться о создании правящей коалиции, которая и будет формировать новое федеральное правительство, в том числе — решит, кто станет преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Стоит отметить, что Меркель, 16 лет возглавлявшая правительство Германии, не участвовала в избирательном процессе в этом году.

Явка на выборах в Бундестаг в 2021 году составила 76,6%. Всего на них проголосовать имели право около 60,4 млн граждан.

Выборы в Бундестаг: что изменится для Украины

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фокусу делится мнением, что после прошедших парламентских выборов в ФРГ повестка Берлина в отношении Украины существенно не трансформируется.

"В нюансах и деталях могут быть изменения. И то после того, как появится новое правительство, как будем знать кто канцлер страны и кто министр иностранных дел. Но уже с высокой долей вероятности можно сказать, что вся повестка останется прежней, ничего нового не появится. Все те проблемы, которые обсуждались, останутся в повестке. Донбасс, "Северный поток — 2", двусторонние отношения, внимание Германии к нашим реформам", — рассуждает Фесенко.

Эксперт предполагает, что и во внешней политике по отношению к Украине изменений ждать не стоит.

"Потому что будущее правительство будет коалиционным. Других вариантов нет. Какая коалиция — это уже нюансы. Повезет, если она до конца года будет сформирована. Но, к примеру, если канцлер будет от ХДС/ХСС, то глава МИД будет от СДПГ. Будет равновесие. И политика будет общей. Они будут все согласовывать и сдерживать друг друга. И на текущий момент нет оснований для того, чтобы считать, что политика по отношению к Украине может поменяться, если канцлер будет от СДПГ", — отмечает Фесенко.

В случае, если "Зеленые" окажутся в составе правящей коалиции, рассуждает политолог, со стороны Берлина к Украине можно ожидать больше внимания и симпатий. Однако и в таком случае, уверяет эксперт, кардинальных изменений в немецкой повестке по отношению к Киеву не произойдет.

[ + – ] Здание рейхстага в Берлине Фото: УНИАН

"Немецкая политика — это не украинская. Она не меняется существенно после выборов. Есть институциональные основы, есть институциональная память. Что можно точно сказать — новому канцлеру понадобится время на адаптацию, на формирование собственного влияния и авторитета. И, конечно, влияние нового канцлера и на переговорный процесс, и на внешнюю политику, и внутри ЕС будет меньше, чем у Меркель. Не скажу, что это приведет к ослаблению влияния Германии, но все нынешние процессы в ближайшее время будут несколько стагнировать", — считает Фесенко.

Для Украины, отмечает политолог, важно будет держать в фокусе внимания вопрос соглашение по СП-2 между Германией и США, согласно которому Берлин, среди прочего, обязывается поддерживать Украину в газовом вопросе и добиваться продления транзита российского голубого топлива через территорию нашей страны после 2024 года.

"Об этом нужно будет постоянно напоминать. Чтобы эти обязательства были подтверждены новым правительством страны", — рассуждает Фесенко.

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник в комментарии Фокусу также предполагает, что после формирования нового правительства позиция Берлина в отношении Украины останется неизменной.

"СП-2 будет завершен. По Донбассу Германия будет выступать с позиции Нормандской четверки, Минских соглашений. Но и педалировать особенно вопросы не будет. Чрезмерного давления на Украину оказывать тоже не будет. По Крыму Германия будет декларировать приверженность территориальной целостности Украины, в то же время — пытаться не эскалировать отношения с РФ. Расширения участия Германии в той же Крымской платформе ожидать, наверное, не стоит", — рассуждает Бортник.

Выборы в Бундестаг: что изменится в международной повестке Германии

Руслан Бортник в комментарии Фокусу высказывает предположение, что результаты прошедших выборов в Бундестаг не повлияют на внешнеполитический курс Берлина.

"Коалиция, скорее всего, будет сформирована или из двух, или из трех партий. Но в любом случае ключевую роль в ней отыграют партии власти — ХДС/ХСС и СДПГ. Поэтому курс внешней политики, скорее всего, останется неизменным", — рассуждает Бортник.

Эксперт не исключает, что после формирования нового правительства роль Германии начнет усиливаться внутри ЕС.

"Это началось уже при Меркель, и включение Балкан — маркер этого процесса. Возможна бОльшая политика нейтралитета Германии в отношении американо-российских или американо-китайских проблем. И чуть больший курс на политическую суверенизацию этой страны. Но это не будут кардинальные повороты, это будут "подруливания" в какой-то мере", — делится Бортник.

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Выборы в Бундестаг: как изменятся отношения РФ и Германии

Владимир Фесенко в комментарии Фокусу предполагает, что одним из потенциальных рисков для Украины после прошедших выборов в Бундестаг является то, что в случае избрания канцлером представителя СДПГ Германия и Россия могут начать сближение. Впрочем, по его словам, и в таком случае кардинальных сдвигов в немецкой повестке ждать не стоит.

"Может будет некоторое заигрывание в отношениях с Путиным. Но дальше все будет зависеть и от ситуации в самой Германии и некоторых нюансов германо-российских отношений. Например, возникнут новые конфликтные темы: кого-то отравят или подстрелят. Или кибератака будет новая. Это может осложнить отношения между странами. Плюс ситуация в самой РФ. ХДС/ХСС и СДПГ будут критично реагировать на те или иные усиления авторитарных тенденций в России", — рассуждает Фесенко.

Но в любом случае, считает политолог, двойственность Германии по отношению к РФ сохранится: с одной стороны Берлин будет критиковать и сдерживать Москву через санкции, с другой стороны — можно ожидать прагматического экономического подхода и сохранения достаточно больших объемов торговли между странами.

Руслан Бортник же отмечает, что сближение между РФ и ФРГ началось еще при Меркель.

"Тот же СП-2 и новая европейская стратегия в отношении России, попытка провести саммит ЕС-Россия. Все эти вещи продолжатся. Но, думаю, здесь речь идет о прагматизации отношений, об отказе от конфликтного позиционирования в отношении РФ. Германия вместе с западным миром отказываются от идеи сменить власть в России и через санкции, давление изменить ее позицию. Запад переходит к эпохе прагматического сотрудничества с РФ", — считает Бортник.

Впрочем, подчеркивает эксперт, это не значит, что Германия с Западом снимут санкции с России или "простят" предыдущие действия Кремля, в том числе — оккупацию Крыма.

"Это новые правила холодного мира, где прагматичные отношения будут поставлены во главу угла. А то, что сложное — в том числе Украина, территориальные споры, конфликты на Ближнем Востоке, Африка — это будет откладываться в сторону для решения тех задач, которые сегодня можно решить", — резюмирует Бортник.

Выборы в Германии 2021 года: блок Меркель ослаб, СДПГ укрепила позиции

Четыре года назад, после парламентских выборов 2017 года в Бундестаг прошли 6 политсил со следующими результатами:

ХДС/ХСС — 32,9% по спискам, 245 мандатов;

СДПГ — 20,5% по спискам, 153 мандата;

"Альтернатива для Германии" — 12,6% по спискам, 94 мандата;

СДП — 10,8% по спискам, 80 мандатов;

"Левые" — 9,2% по спискам, 69 мандатов;

"Зеленые" — 8,9% по спискам, 67 мандатов.

Правящая коалиция тогда была сформирована Социал-демократической партией Германии и альянсом общенемецкого Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза. В Федеральное правительство страны вошли представители этих трех партий.

На выборах 2021 года блок ХДС/ХСС продемонстрировал худший в своей истории результат — 24,1%. Прежде он никогда не получал менее 30% голосов избирателей. Рекордный результат у блока был в 1957 году — 50,2%. Примечательно, что на выборах 2021 года ХСС на своей вотчине — Баварии — набрал худший результат в своей истории. За него проголосовали лишь 31,7% избирателей вместо традиционных 50%-60%. ХДС же проиграл выборы в округе Меркель, по которому ее избирали в парламент с 1990 года, и в Северном Рейне-Вестфалии, где ее лидер — Лашет — занимает пост премьера.

[ + – ] Кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Армин Лашет и Ангела Меркель Фото: Getty Images

СДПГ в 2021 году вернула часть своих позиций, получив 25,7% голосов. Для нее худшим результатом после Второй мировой войны были выборы 2017 года. С 1957 по 2005 год партия стабильно получала более 31% голосов. Рекордным для СДПГ был 1972 год — тогда за них проголосовали 45,8% избирателей.

[ + – ] Кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Олаф Шольц Фото: Getty Images

Партия "Союз 90/Зеленые" на этих выборах получила лучший результат в своей истории — 14,8% голосов. Прежде рекордным для нее был 2009 год — тогда за нее проголосовали 10,7%. В 2021 году партия "Зеленые" впервые в своей истории выдвинула кандидата в канцлеры, Анналену Бербок.

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[ + – ] Кандидат в канцлеры от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок Фото: Getty Images

"Альтернатива для Германии", набравшая на этих выборах 10,3% голосов, потеряла позицию третьей по величине политсилы в парламенте и прошла туда лишь пятой. Это вторые выборы для партии, на которых она получила более трех "прямых мандатов" в Бундестаге.

Результат СДП — 11,5% голосов — по сравнению с прошлыми выборами изменился незначительно. Рекордным для нее был 2009 год — тогда она получила 14,6%. На выборах 2013 года же СДП не сумела преодолеть 5%-й барьер, впервые в своей истории не оказавшись в парламенте.

Партия "Левые" сильно ослабла по сравнению с прошлыми выборами. Она потеряла 4,3 процентных пункта и не сумела преодолеть проходной барьер. Впрочем, благодаря мандатам в избирательных округах ее представители все же окажутся в парламенте. Примечательно, что для партии "Левые" эти выборы — четвертые выборы в Бундестаг в ее истории. С рекордным для нее результатом — 11,9% — она прошла в федеральный парламент в 2009 году.

Выборы в Германии: что пишут западные СМИ

Politico : "Могут быть сформированы три потенциальные коалиции, которые будут иметь большинство в парламенте: коалиция "светофора", состоящая из СДПГ, "Зеленых" и СДП, "ямайская" коалиция, состоящая из ХДС/ХСС, "Зеленых" и СДП, и большая коалиция, состоящая из СПДГ и ХДС/ХСС. Но повторение большой коалиции под руководством СДПГ считается крайне маловероятным, поскольку обе политсилы заявили, что на этот раз не хотят делить власть друг с другом".

Financial Times : "Победа СДПГ представляет собой одно из самых выдающихся поворотных событий в недавней политической истории Германии. Сейчас многое зависит от того, с кем более мелкие партии — "Зеленые" и СДП — захотят объединиться".

Wahington Post : "Результаты выборов определят будущее политики не только в Берлине, но и во всей Европе. Но поскольку никто не приблизился вплотную к правящему большинству, оба ведущих кандидата указали на долгие переговоры, заявив, что они надеются заключить коалиционное соглашение до Рождества".

France24 : "Для страны, привыкшей к политической стабильности после 16 лет устойчивого лидерства Меркель, ближайшие недели и месяцы обещают быть нелегкими. Западные союзники внимательно наблюдают, понимая, что озабоченность внутри страны может ослабить роль Германии на международной арене и создать вакуум лидерства в Европе".

The Guardian : "Кандидат от СДПГ 1993 года рождения побеждает в округе, на котором побеждала Меркель с 1990 года. Это сигнализирует о смене поколений при голосовании в Германии".