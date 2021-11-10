У Німеччині запропонували розмістити мігрантів із Білорусі в Україні

У найбільшій фракції Бундестагу СДПН вважають, що біженці могли б залишитися за межами Євросоюзу на час проходження ними процедури отримання притулку в ЄС.

Прессекретар фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі з питань зовнішньої політики Нільс Шмід запропонував розмістити в Україні мігрантів, які застрягли на кордоні між Польщею та Білоруссю. Про це політик заявив в інтерв'ю агентству Deutschlandfunk у середу, 10 листопада.

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Так, Шмід назвав "незаконними" дії Польщі щодо мігрантів. Зокрема, він висловив обурення тим фактом, що польська влада позбавляє біженців можливості подати заявку на притулок до ЄС, витісняючи їх назад до Білорусі.

На думку політика, замість того, щоб відмовлятися від біженців із Іраку, Сирії, Афганістану й інших країн, слід дозволити їм в'їзд, а потім доставити в країну за межами ЄС на період, доки вони проходять процедуру отримання притулку в Євросоюзі. Представник СДПН також заявив, що місцем для тимчасового розміщення мігрантів могла б стати Україна.

"Є плани поговорити про це із сусідніми країнами, такими як Україна. Так ми можемо чітко дати зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить до Євросоюзу", — пояснив Шмід.

Прессекретар фракції додав, що ЄС не може "просто відкривати кордони та впускати людей".

"Для цього нам потрібні регламентовані процедури, і для цього Польща потребує підтримки ЄС, але водночас має дотримуватись міжнародного права про захист біженців", — сказав Шмід.

Крім цього, представник СДПН заявив, що ЄС необхідно подумати над відкликанням прав на зліт і посадку в авіакомпаній, які забезпечують доставку біженців до Білорусі.

СДПН є найбільшою фракцією в німецькому парламенті. На останніх виборах до Бундестагу партія посіла перше місце. Також лідер політичної сили Олаф Шольц є претендентом на посаду канцлера ФРН.

Меркель попросила Путіна вплинути на Лукашенка

У середу відбулася телефонна розмова виконувачки обов'язків канцлера Німеччини Ангели Меркель із президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на польсько-білоруському кордоні. Глава німецького уряду попросила главу російської держави вплинути на владу Білорусі в цьому питанні.

"Канцлер підкреслила, що інструменталізація мігрантів проти Європейського Союзу з боку білоруського режиму була нелюдською й абсолютно неприйнятною, і попросила президента Росії вплинути на режим у Мінську", — йдеться в переказі на сайті уряду ФРН.

У свою чергу пресслужба Кремля повідомила, що під час переговорів Путін запропонував налагодити обговорення проблеми безпосередньо між країнами-членами ЄС і Білоруссю.

"Володимир Путін і Ангела Меркель домовилися продовжити розмову на цю тему", — додали в пресслужбі президента РФ.

Криза на польсько-білоруському кордоні

Ситуація в регіоні стала напруженою влітку цього року, після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко, у відповідь на санкції ЄС, заявив, що республіка більше не запобігатиме потраплянню нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу. Після цього Польща та Литва почали встановлювати паркани з колючим дротом на кордоні, а польський президент Анджей Дуда запровадив режим надзвичайного стану в прикордонних із Білоруссю воєводствах.

Восени польська влада повідомляла про виявлення невідомих озброєних людей на кордоні, а також білоруських прикордонників із ножицями для різання металом. Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що "ситуація на кордоні стає все напруженішою".

8 листопада колона з сотень мігрантів прийшла з боку Білорусі до польського кордону, щоб потрапити на територію ЄС. Польська влада у відповідь стягнула до прикордонного району військову техніку та додаткові сили правоохоронців. Литва відправила свої збройні сили до кордону з Білоруссю та вперше в історії ввела режим надзвичайного стану.

Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що Польща "бореться з мігрантами" за допомогою танків Leopard, додавши, що будь-яка помилка залучить Росію до конфлікту. Потім прем'єр-міністр польської держави Матеуш Моравецький заявив, що події на східному кордоні країни розвиваються із відома Лукашенка, який виконує вказівку російського президента Володимира Путіна.

У свою чергу, перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що Україна посилить ділянку державного кордону з Білоруссю за допомогою безпілотників і спеціальної техніки, щоб не допустити провокацій із боку республіки.