Белорусские военные по ночам пытаются разрушить пограничные ограждения, — Минобороны Польши (видео)

Белорусские силовики, таким образом, пытаются "помочь" нелегалам прорваться на территорию Польши.

Министерство национальной обороны Польши обвинило белорусских силовиков в разрушении заградительных ограждений польско-белорусской границе. Об этом сообщается в Twitter Минобороны.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Белорусские службы под покровом ночи разрушают забор, чтобы мигранты могли нелегально пересечь границу", — говорится в сообщении.

К сообщению прикреплено видео с военнослужащим, который ночью вытащил из земли часть крепления в ограждении из колючей проволоки.

Это не единичная попытка с белорусской стороны повредить пограничный забор. Так, 13 ноября польские пограничники заметили, как белорусские военные с помощью служебного автомобиля пытались прорвать ограждение.

"Они срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", — сказано в заявлении польских силовиков.

Ранее сообщалось, что на польско-белорусской границе были слышны автоматные очереди. В Министерстве обороны Польши допустили, что это возможная провокация со стороны белорусских силовиков, а стрельба велась холостыми патронами.

Национальный банк Польши выпустит коллекционную монету и банкноту в память о защите польской границы от наплыва мигрантов. Российский сенатор Пушков, комментируя эту новость, сказал что Польша "защищается от голодных и нищих людей с детьми на руках".