На польско-белорусской границе слышна автоматная очередь (видео)

Варшава в очередной раз обвинила Минск в провокации. В это время белорусские власти подстрекают беженцев к штурму границы.

На польско-белорусской границе, где тысячи застряли тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран, слышны звуки стрельбы. Соответствующий пост в своем Twitter опубликовало министерство обороны Польши.

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На обнародованном ведомством видео можно услышать выстрелы, перерастающие очередь. При этом человек за камерой пытается обнаружить на белорусской стороне границы, кто именно устроил стрельбу. В Минобороны Польши допустили, что выстрелы производятся холостыми патронами.

"Очередные провокации белорусов. Звуки выстрелов, вероятно, холостых патронов, — повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры"

Тем временем один из мигрантов сообщил "Радио Свобода", что белорусские силовики подталкивают мигрантов к прорыву через границу с Польшей. По его словам, в ночь с 14 на 15 ноября правоохранители республики заставляли молодых людей перерезать колючую проволоку и пробираться сквозь нее на территорию ЕС.

В свою очередь депутат польского сейма Мацей Вонсик опубликовал в своем Twitter фотографию, сделанную на переходе между пунктами пропуска "Брузги" и "Кузница". Судя по снимку, почти вся территория перехода границы уже занята. Напротив мигрантов стоят польские милиционеры, за ними — белорусские силовики в камуфляжной форме. По данным белорусских пограничников, на переходе находятся около 2100 беженцев.

[ + – ] Кадры с перехода на польско-белорусской границе

По данным издания Reform, в мигрантских чатах и группах распространялся слух о том, что сегодня беженцев пропустят в Германию.

"Хорошие новости! Польские полицейские откроют границу и, даст Бог, как можно скорее отправят беженцев в Германию. Боже милостивый, сделай всех нас счастливыми", — цитируют одно из сообщений журналисты.

Эту информацию уже опроверг министр внутренних дел Мариуш Камински.

"Среди мигрантов, бродящих на границе с Республикой Польша, ходят слухи, что Польша дала согласие на транзит мигрантов в Германию. Это ложь. Польская граница хорошо охраняется и будет охраняться. Я принял четкие решения по этому поводу", — написал он.

Напомним, ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти делают все возможное, чтобы лагерь беженцев на границе "не существовал", однако мигранты не хотят возвращаться на родину. Помимо этого глава государства предложил доставить иностранцев в немецкий город Мюнхен.

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