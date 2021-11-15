На польсько-білоруському кордоні чути автоматну чергу (відео)

Варшава вкотре звинуватила Мінськ у провокації. У цей час білоруська влада підбурює біженців до штурму кордону.

На польсько-білоруському кордоні, де застрягли тисячі мігрантів з Іраку, Афганістану та інших країн, чути звуки стрілянини. Відповідний допис у своєму Twitter опублікувало Міністерство оборони Польщі.

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На оприлюдненому відомством відео можна почути постріли, що переростають у чергу. При цьому людина за камерою намагається виявити на білоруській стороні кордону, хто саме вчинив стрілянину. У Міноборони Польщі припустили, що постріли здійснюються холостими патронами.

"Чергові провокації білорусів. Звуки пострілів, ймовірно, холостих патронів, — повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери"

Тим часом один з мігрантів повідомив "Радіо Свобода", що білоруські силовики підштовхують мігрантів до прориву через кордон із Польщею. За його словами, у ніч з 14 на 15 листопада правоохоронці республіки змушували молодих людей перерізати колючий дріт та пробиратися крізь нього на територію ЄС.

У свою чергу депутат польського сейму Мацей Вонсік опублікував у своєму Twitter фотографію, зроблену на переході між пунктами пропуску "Брузги" та "Кузьниця". Зважаючи на знімок, майже вся територія переходу кордону вже зайнята. Навпроти мігрантів стоять польські міліціонери, за ними — білоруські силовики у формі камуфляжу. За даними білоруських прикордонників, на переході перебувають близько 2100 біженців.

[ + – ] Кадри з переходу на польсько-білоруський кордон

За даними видання Reform, у мігрантських чатах та групах поширювалася чутка про те, що сьогодні біженців пропустять до Німеччини.

"Хороші новини! Польські поліцейські відкриють кордон і, дасть Бог, якнайшвидше відправлять біженців до Німеччини. Боже милостивий, зроби всіх нас щасливими", — цитують одне із повідомлень журналісти.

Цю інформацію вже спростував міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

"Серед мігрантів, котрі блукають на кордоні з Республікою Польща, ходять чутки, що Польща дала згоду на транзит мігрантів до Німеччини. Це брехня. Польський кордон добре охороняється і охоронятиметься. Я ухвалив чіткі рішення з цього приводу", — написав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що влада робить усе можливе, щоб табору біженців на кордоні "не існувало", проте мігранти не хочуть повертатися на батьківщину. Крім цього, глава держави запропонував доставити іноземців до німецького міста Мюнхен.

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