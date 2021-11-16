Польша выпустит памятные монеты и банкноты в память о защите своих границ от мигрантов

Российский сенатор Пушков прокомментировал новость, сказав с иронией, что Польша "защищается от голодных и нищих людей с детьми на руках".

Национальный банк Польши принял решение выпустить коллекционную монету и банкноту в память о защите польской границы от наплыва мигрантов. Об этом сообщается на сайте банка.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Председатель Национального банка, профессор Адам Глапиньски принял решение выпустить в ускоренном режиме коллекционную монету и банкноту, посвященную защите польской восточной границы", — сказано в сообщении.

О номинале денежных знаков "Защита польской восточной границы" пока не сообщается.

В то же время российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал эту новость в своем Telegram. Политик считает, что психология польской элиты такова, что ей все время необходимо от кого-то защищаться, иначе "жизнь не мила".

"Экс-министр обороны Мачеревич долгие годы взывал к защите от России и выдумывал русские танковые армады, которые вот-вот обрушатся на беззащитную Польшу. Но — не случилось. И вот теперь — наконец! — возник повод для памятной медали. Знак в честь защиты страны от страшной угрозы — голодных, холодных, нищих, оборванных людей с замерзающими детьми в руках", — написал Пушков.

Ранее Фокус разбирался в вопросе о возможных причинах миграционного кризиса, возникшего на польско-белорусской границе. В статье было выражено мнение, что большинство беженцев- иракские курды, которые спасаются бегством от политического давления со стороны собственного правительства.

Украинские политики не обходят вниманием ситуацию на польско-белорусской границе. Так, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко назвал мигрантов на границе "гибридными беженцами".