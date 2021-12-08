Польша отправила на границу с Беларусью 25 новых броневиков Wirus 4x4 (фото)
Бронеавтомобили поступили в польские разведполка, которые будут использоваться для патрулирования в труднопроходимой местности на границе с Беларусью.
Польские Вооруженные силы получили на вооружение 25 разведывательных бронеавтомобилей Wirus 4x4, которые сразу же отправились на польско-белорусскую границу. Об этом сообщает Army Recognition.
7 декабря Минобороны получило первую партию транспортных средств в количестве 25 единиц из 118 запланированных.
"Я рад, что первые разведывательные машины поступят сюда, в полк Грубешовского, но ежедневно они также будут использоваться солдатами под командованием командира 18-й механизированной дивизии", — заявили в Минобороны.
Броневики предназначены для бойцов разведподразделений Сухопутных войск. 18 броневиков пойдут в Грубешовский разведполк, в Варминский — 5. Еще 2 поступили в Учебный центр Сухопутных войск в Познани.
Сообщается, что контракт с Polski Holding Obronny и Concept в 2017 году. Автомобили будут использоваться для патрулирования труднопроходимой местности на границе с Беларусью.
Характеристики броневика Wirus:
- Мощность двигателя — 180 лошадиных сил
- Коробка передач — ручная, 6 скоростей
- Длина — 4 метра
- Ширина — 2 метра
- Высота — 2 метра
- Колесная база — 2,6 метра
- Масса — 2,6 тонны
- Грузоподъемность 900 кг
Напомним, Польша готовится принять первые танки Abrams, которые также должны пойти на защиту границы с РФ и Беларусью. Экипажи уже проходят обучение в Штатах.
Ранее кибер-партизаны Беларуси опубликовали личные данные 220 спецназовцев, которые были задействованы на белорусско-польской границе.