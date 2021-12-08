Польша отправила на границу с Беларусью 25 новых броневиков Wirus 4x4 (фото)

Бронеавтомобили поступили в польские разведполка, которые будут использоваться для патрулирования в труднопроходимой местности на границе с Беларусью.

Польские Вооруженные силы получили на вооружение 25 разведывательных бронеавтомобилей Wirus 4x4, которые сразу же отправились на польско-белорусскую границу. Об этом сообщает Army Recognition.

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7 декабря Минобороны получило первую партию транспортных средств в количестве 25 единиц из 118 запланированных.

"Я рад, что первые разведывательные машины поступят сюда, в полк Грубешовского, но ежедневно они также будут использоваться солдатами под командованием командира 18-й механизированной дивизии", — заявили в Минобороны.

Броневики предназначены для бойцов разведподразделений Сухопутных войск. 18 броневиков пойдут в Грубешовский разведполк, в Варминский — 5. Еще 2 поступили в Учебный центр Сухопутных войск в Познани.

Сообщается, что контракт с Polski Holding Obronny и Concept в 2017 году. Автомобили будут использоваться для патрулирования труднопроходимой местности на границе с Беларусью.

Характеристики броневика Wirus:

Мощность двигателя — 180 лошадиных сил

Коробка передач — ручная, 6 скоростей

Длина — 4 метра

Ширина — 2 метра

Высота — 2 метра

Колесная база — 2,6 метра

Масса — 2,6 тонны

Грузоподъемность 900 кг

Напомним, Польша готовится принять первые танки Abrams, которые также должны пойти на защиту границы с РФ и Беларусью. Экипажи уже проходят обучение в Штатах.

Ранее кибер-партизаны Беларуси опубликовали личные данные 220 спецназовцев, которые были задействованы на белорусско-польской границе.