Защитят границу с РФ и Беларусью. Польша готовится принять первые танки Abrams (фото)
В Госдепе еще не объявили об утверждение контракта, но в США уже проходят обучение члены экипажа и инструкторы танков.
Генеральный штаб Вооруженных сил Польши ожидает поступление первых двух танковых рот M1A2 SEPv3 Abrams уже в следующем году. Об этом сообщает польский ресурс Defence24.
28 танков поступят на вооружение 18 механизированной дивизии. Ее сформировали для прикрытия границы с Беларусью и российским Калининградом. На данный момент экипажи и инструкторы проходят обучение в Соединенных штатах.
Сообщается, что американские танки начнут поставлять несмотря на то, что Госдеп и Конгресс еще не заявили официально о заключении контракта. Всего Польша планирует закупить 250 танков последней модификации.
В издании предполагают, что столь быстрое оформление и покупка танков может говорить о координации между заводом-производителем и Польшей. Между подписанием межправительственного соглашения и поставкой первых танков пройдет меньше года.
Помимо M1A2 Abrams Польша заказала материально-техническое обеспечение, обучение экипажей, а также машины техподдержки M88A2 Hercules и штурмовой мост М1074.
Напомним, о намерениях купить танки Abrams стало известно в июле 2021 года. Сумма сделки составит около 5 млрд долларов.
Фокус также сообщал о том, что в США протестировали универсальный снаряд для танка Abrams, который разрабатывают уже 15 лет.