Защитят границу с РФ и Беларусью. Польша готовится принять первые танки Abrams (фото)

В Госдепе еще не объявили об утверждение контракта, но в США уже проходят обучение члены экипажа и инструкторы танков.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши ожидает поступление первых двух танковых рот M1A2 SEPv3 Abrams уже в следующем году. Об этом сообщает польский ресурс Defence24.

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28 танков поступят на вооружение 18 механизированной дивизии. Ее сформировали для прикрытия границы с Беларусью и российским Калининградом. На данный момент экипажи и инструкторы проходят обучение в Соединенных штатах.

Сообщается, что американские танки начнут поставлять несмотря на то, что Госдеп и Конгресс еще не заявили официально о заключении контракта. Всего Польша планирует закупить 250 танков последней модификации.

В издании предполагают, что столь быстрое оформление и покупка танков может говорить о координации между заводом-производителем и Польшей. Между подписанием межправительственного соглашения и поставкой первых танков пройдет меньше года.

[ + – ] M88A2 Hercules Фото: US Army [ + – ] Штурмовой мост М1074 Фото: US Army

Помимо M1A2 Abrams Польша заказала материально-техническое обеспечение, обучение экипажей, а также машины техподдержки M88A2 Hercules и штурмовой мост М1074.

Напомним, о намерениях купить танки Abrams стало известно в июле 2021 года. Сумма сделки составит около 5 млрд долларов.

Фокус также сообщал о том, что в США протестировали универсальный снаряд для танка Abrams, который разрабатывают уже 15 лет.