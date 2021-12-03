Захистять кордон із РФ та Білоруссю. Польща готується прийняти перші танки Abrams (фото)

У Держдепі ще не оголосили про затвердження контракту, але в США вже проходять навчання члени екіпажу та інструктори танків.

Генеральний штаб Збройних сил Польщі очікує надходження перших двох танкових рот M1A2 SEPv3 Abrams уже наступного року. Про це повідомляє польський ресурс Defence24.

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28 танків надійдуть на озброєння 18 механізованих дивізій. Її сформували для прикриття кордону з Білоруссю та російським Калінінградом. Наразі екіпажі та інструктори проходять навчання в Сполучених штатах.

Повідомляється, що американські танки почнуть постачати, попри те, що Держдеп та Конгрес ще не заявили офіційно про укладання контракту. Загалом Польща планує закупити 250 танків останньої модифікації.

У виданні припускають, що таке швидке оформлення та купівля танків може говорити про координацію між заводом-виробником та Польщею. Між підписанням міжурядової угоди та постачанням перших танків пройде менше року.

[ + – ] M88A2 Hercules Фото: US Army [ + – ] Штурмовий міст М1074 Фото: US Army

Крім M1A2 Abrams, Польща замовила матеріально-технічне забезпечення, навчання екіпажів, а також машини техпідтримки M88A2 Hercules та штурмовий міст М1074.

Нагадаємо, про наміри придбати танки Abrams стало відомо в липні 2021 року. Сума угоди становитиме близько 5 млрд доларів.

Фокус також повідомляв, що в США протестували універсальний снаряд для танка Abrams, який розробляють уже 15 років.