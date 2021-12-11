Бросали камни и ослепляли. Белорусские силовики помогли мигрантам прорваться в Польшу, - СМИ

По данным пограничников, 28 человек одновременно штурмовали границу на участке неподалеку от поста Черемче.

В ночь на 11 декабря группе нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси. Об этом пишет информационное агентство PAP, ссылаясь на польских пограничников.

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Военнослужащие заявили, что 41 нелегал попытался пересечь границу на участке, который контролирует пограничный пост в Черемче, при этом около 23:35 группа из 28 человек прорвалась силой. Польские пограничники в итоге вынесли 10 постановлений о высылке с территории страны.

Представитель пограничной службы Анна Михальская рассказала PAP, что во время прорыва белорусские военные забросали камнями и ослепили польских офицеров. По ее словам, благодаря действиям силовиков нескольким мигрантам удалось проникнуть в Польшу, однако всех задержали и отвезли на границу. Ни польские офицеры, ни нарушители не пострадали.

Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. По данным пограничников, в ноябре мигранты 8,9 тысяч раз пытались пробраться на территорию страны, в октябре — 17,5 тысяч раз, в сентябре — 7,7 тысячи раз, в августе — 3,5 тысячи раз. Власти Польши с 1 декабря по 1 марта запретили людям находиться на границе с Беларусью.

Недавно Польша отправила на границу с Беларусью 25 новых броневиков Wirus 4x4. Разведывательные полки будут использовать новые машины для патрулирования и поиска нелегалов в труднопроходимых местах на границе с Беларусью.

Ранее писали, что мигранты бросали в польских пограничников светошумовые гранаты ZEVETA Bojkovice. Такие же спецсредства силовики использовали в Беларуси для разгона протестов в 2020 году.

Фокус разбирался, как кризис с нелегалами на границе Польши и Беларуси повлияет на Украину.