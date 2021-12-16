70 мигрантов пытались прорваться в Польшу и ранили двух военных (фото, видео)

В то же время, польские пограничники вытащили из трясины четырех нелегалов, которые замерзали, оказавшись в болоте в 4 километрах от границы.

За минувшие сутки 15 декабря через польско-белорусскую границу пытались прорваться 71 мигранта. Во время столкновения с польскими пограничниками нелегалы бросали камни в военных, в результате чего пострадало два военнослужащих. Об этом сообщает Польская пограничная служба.

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Сообщается, что мигранты использовали аналогичную схему нелегального проникновения на территорию Польши — они перебрасывали через колючую проволоку деревянную кладку, таким образом пытаясь перебраться через ограждения.

Мигранты прорывались в трех районах охраняемой территории — на отрезке границы в Черемсе, в Наревке и в Новом Дворе. Как сообщает Министерство обороны Польши, агрессивные действия мигрантов происходили под наблюдением белорусских спецслужб.

Тем временем, в болотах у водохранилища Семяновка, что в 4 км от польско-белорусской границе, польские солдаты около 21:30 обнаружили 4 нелегалов, которые застряли в трясине. Трое мужчин и одна женщина оказались в ловушке в болотах и практически замерзли из-за низкой температуры ночью. С помощью пожарных пограничники смогли вытащить их из болота и спасти им жизнь — их завернули в теплые одеяла и доставили в местную больницу.

[ + – ] Польские пограниники помогают мигрантам выбраться из болота

[ + – ] Людям оказали первую помощь и доставили в больницу

Напомним, что накануне группе нелегальных мигрантов, с помощью белорусских пограничников, удалось прорваться в Польшу из Беларуси. Однако все нелегалы были задержаны и высланы за границу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкому телеканалу заявил, что готов публично извиниться за миграционный кризис на белорусско-польской границе, если ему предоставят соответствующие доказательства.