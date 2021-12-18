МИД Беларуси пригрозило ядерным оружием в случае действий НАТО в Европе
НАТО создает плацдарм против России в Украине, говорит чиновник.
Беларусь может разместить на своей территории ядерное оружие в ответ на угрозу со стороны НАТО. Об этом для RT Arabic заявил глава МИД Владимир Макей, ссылаясь на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, пишет Белта.
По его словам, ядерное оружие могут разместить, если НАТО будет проявлять активность в Польше.
"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — заявил Макей.
Чиновник говорит, что НАТО вплотную приблизилось к белорусским границам, а Альянс в последнее время значительно активизировался, о чем также свидетельствуют военные учения.
Также глава МИД Беларуси отметил, что НАТО наращивает силу в регионе, в том числе увеличивая численность своих военных в Украине.
Как известно, отношения Европы и Беларуси обострились в последнее время в связи с миграционным кризисом, который возник на белорусско-польской границе. Силовики Польши упорно защищают страну от вторжения беженцев, с которыми у них нередко возникают противостояния — недавно мигранты ранили военных.
В целом отношения между Минском и международным сообществом начали ухудшаться после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Тогда ЦИК объявил о бесспорной победе Александра Лукашенко большинством голосов, по стране прокатились массовые протесты, были потасовки с силовиками и задержания, а ряд стран впервые ввел санкции против режима белорусского лидера.