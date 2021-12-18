МИД Беларуси пригрозило ядерным оружием в случае действий НАТО в Европе

НАТО создает плацдарм против России в Украине, говорит чиновник.

Беларусь может разместить на своей территории ядерное оружие в ответ на угрозу со стороны НАТО. Об этом для RT Arabic заявил глава МИД Владимир Макей, ссылаясь на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, пишет Белта.

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По его словам, ядерное оружие могут разместить, если НАТО будет проявлять активность в Польше.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — заявил Макей.

Чиновник говорит, что НАТО вплотную приблизилось к белорусским границам, а Альянс в последнее время значительно активизировался, о чем также свидетельствуют военные учения.

Также глава МИД Беларуси отметил, что НАТО наращивает силу в регионе, в том числе увеличивая численность своих военных в Украине.

Как известно, отношения Европы и Беларуси обострились в последнее время в связи с миграционным кризисом, который возник на белорусско-польской границе. Силовики Польши упорно защищают страну от вторжения беженцев, с которыми у них нередко возникают противостояния — недавно мигранты ранили военных.

В целом отношения между Минском и международным сообществом начали ухудшаться после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Тогда ЦИК объявил о бесспорной победе Александра Лукашенко большинством голосов, по стране прокатились массовые протесты, были потасовки с силовиками и задержания, а ряд стран впервые ввел санкции против режима белорусского лидера.