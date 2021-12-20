"Такими речами не можна грати": Зеленський про можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі

Навіть якщо ядерна зброя з'явиться на території Білорусі, Київ знатиме, де саме вона розташована.

Президент Володимир Зеленський вважає залякуванням заяви з боку Білорусі та РФ про можливе розміщення ядерної зброї Росії на території південного сусіда. Про це глава держави висловився на пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Науседою та польським президентом Анджеєм Дудою, пише УНІАН.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Коли лідерів попросили прокоментувати заяви Білорусі про можливе розміщення зброї, Зеленський назвав це залякуванням "стосовно подорожей та міграції російської ядерної зброї до різних куточків світу".

За його словами, перед цим неодноразово була інформація про розміщення ядерного озброєння РФ в окупованому Криму, наразі йшлося про Білорусь.

"Такими речами не можна грати", – наголосив президент.

Заяву про ядерну зброю Зеленський розглядає, як уже звичну для Києва інформатаку, але якщо її все ж таки розмістять, то Україна точно знатиме координати, стверджує гарант.

Як відомо, нещодавно глава МЗС Володимир Макей, посилаючись на заяву білоруського лідера Олександра Лукашенка, заявив про можливе розміщення частини ядерної зброї РФ у Білорусі. Це залежатиме від активності НАТО в Європі.