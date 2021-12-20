"Такими вещами нельзя играть": Зеленский о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси

Даже если ядерное оружие появится на территории Беларуси, Киев будет знать, где именно оно расположено.

Президент Владимир Зеленский считает запугиванием заявления со стороны Беларуси и РФ о возможном размещении ядерного оружия России на территории южного соседа. Об этом глава государства высказался на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и польским президентом Анджеем Дудой, пишет УНИАН.

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Когда лидеров попросили прокомментировать заявления Беларуси о возможном размещения оружия, Зеленский назвал это запугиванием "относительно путешествий и миграции российского ядерного оружия в разные уголки мира".

По его словам, перед этим неоднократно была информация о размещении ядерного вооружения РФ в оккупированном Крыму, теперь речь пошла о Беларуси.

"Такими вещами нельзя играть", – подчеркнул президент.

Заявление о ядерном оружии Зеленский рассматривает, как уже привычную для Киева информатаку, но если его все же разместят, то Украина точно будет знать координаты, утверждает гарант.

Как известно, недавно глава МИД Владимир Макей, ссылаясь на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил о возможном размещении части ядерного оружия РФ в Беларуси. Это будет зависеть от активности НАТО в Европе.