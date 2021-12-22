Россия может нанести ядерный удар по Украине, - Стефанчук (видео)

Спикер Верховной Рады уверен, что на подобный шаг Москва может пойти из-за демократического пути развития Украины и курса на вступление в Евросоюз.

Россия может прибегнуть даже к ядерной атаке Украины, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на конференции послов "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Видео выступления главы ВР есть на официальном канале Рады в YouTube.

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Ядерный удар агрессор может нанести из-за демократического пути развития Украины и курса страны в Европу, сообщил Стефанчук.

По его словам, впервые человечество столкнулось с реальной угрозой от авторитарного государства со времен Второй мировой войны.

Глава Верховной Рады напомнил, что Украина отказалась в 1991 году от ядерного потенциала, чем сейчас и пользуется страна-агрессор. При этом Россия совершенно не выполняет положения Будапештского меморандума. которые подразумевают сохранность территориальной целостности Украины.

"Сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одни данные нам в 1996 году гарантии (по Будапештскому меморандуму) не работают. Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой. Обязательство из меморандума воздерживаться от угрозы использования силы против территориальной целостности Украины уже было нарушено Россией в 2014 году и снова нарушается в 2021 году", – сказал Стефанчук.

(смотреть с 53 секунды)

[ + – ] выступ Руслана Стефанчука на конференции дипломатов

Напомним, что недавно в МИД Беларуси заявили о возможном размещении на территории страны части ядерного оружия РФ. Это станет ответом на активность НАТО на восточном фланге Европе, сообщили приближенные к президенту Александру Лукашенко лица.

Возможность размещения российского ядерного оружия в Беларуси подтвердили и в Кремле, а на такую информацию уже отреагировал президент Владимир Зеленский.