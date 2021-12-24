"Это безумие": МИД РФ обвинил Украину в подготовке к силовому освобождению Донбасса (видео)

Страны НАТО, как утверждает Мария Захарова, всячески поддерживают Киев, направляя в Украину вооружение и своих военных инструкторов.

Власти Украины готовят силовой сценарий освобождения оккупированного Донбасса. Об этом во время пятничного брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, ситуация в Украине "продолжает деградировать", в том числе на линии соприкосновения.

Мария Захарова, ссылаясь на данные СММ ОБСЕ, заявила, что на Донбассе за последние две недели зафиксировано 7 тысяч нарушений режима прекращения огня.

"К вопросу к нагнетанию обстановки… Неужели наши западные партнеры, журналисты, которые следят за развитием ситуации, не понимают, где же горячо и кто за этим стоит? Вместо того, чтобы положить конец длящейся восьмой год войне, Киев готовится к силовому решению проблемы Донбасса", — подчеркнула представитель МИД РФ и возмутилась тем, что Украина в 2022 году увеличивает оборонный бюджет до $12 млрд.

Дипломат в ходе брифинга заявила, что дополнительное финансирование Киев потратит на "войну со своими гражданами" и выразила сожаление, что страны НАТО поддерживают Украину в вопросе вооруженного конфликта на Донбассе.

"Министр обороны Алексей Резников призвал страны Запада предоставить Киеву не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Ну чтобы вопрос Донбасса закрыть окончательно. Вызывает глубокое сожаление, что страны НАТО полностью поддерживают власти Украины в этом безумии. Крестовый поход против собственного населения или что это? Они (страны-члены Альянса — ред.) поставляют не только им отдельные виды вооружения техники, но и направляют своих специалистов", — продолжила Мария Захарова на брифинге.

Подытоживая, представитель МИД РФ заявила, что на Донбассе находятся более 10 тысяч иностранных военных инструкторов, из-за которых, по мнению Захаровой, ситуация только ухудшается.

"Мы слышим взрывы не только на линии соприкосновения, но и в районах гражданской инфраструктуры. Абсолютно же четкая и ясная картина. Но вместо этого развивается истерика, будто наша страна что-то планирует и придумывает (вторжение в Украину — ред.)", — резюмировала Мария Захарова в ходе брифинга.

[ + – ] Киев готовит силовой сценарий освобождения Донбассе, — МИД РФ

Отметим, что Владимир Путин в ходе пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, также заявлял, что Украина готовит новую военную операцию на Донбассе. По словам президента РФ, внутри Украины развивают проект "антироссия" и вынуждают Москву готовиться к возможному военному конфликту.

А спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предупреждал, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.