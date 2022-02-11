Нормандські зустрічі будуть проводитись у частому режимі, є домовленість щодо ТКГ, — Єрмак

Голова Офісу президента, виступаючи на Конгресі місцевої та регіональної влади у Харкові, висловив сподівання, що у Тристоронній контактній групі порушать гуманітарні питання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак після повернення в Україну із зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Берліні заявив, що надалі такі переговори щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі проводитимуться "у дуже частому режимі". Про це Єрмак сказав у Харкові на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади, головою президії якого він є.

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"(Пройшла) вже друга за останні два тижні зустріч політичних радників і ми можемо говорити, що процес роботи в нормандському форматі розблокований, він продовжується. Я думаю, що ці зустрічі будуть проводитися в дуже частому такому режимі", — заявив керівник Офісу президента.

Єрмак заявив, що під час переговорів з представниками Росії, Німеччини та Франції було зафіксовано безумовну підтримку всіма сторонами режиму припинення вогню на Донбасі. Крім цього, учасники зустрічі домовилися активізувати роботу Тристоронньої контактної групи.

"Ви знаєте, що ТКГ останнім часом не давала практично жодних результатів. Ми сподіваємося, що вона перейде до таких важливих гуманітарних питань як обмін полоненими та відкриття КПВВ, які з української сторони вже понад рік готові до такого відкриття", — сказав голова ОП.

Єрмак, коментуючи підсумки зустрічі в Берліні, додав, що переговорний процес триває і це "найголовніше".

"Українська делегація продовжує займати конструктивну позицію щодо всіх питань і так відбуватиметься надалі. Сподіваємося, що таке саме ставлення буде у всіх сторін процесу", — резюмував керівник представництва глави держави.

Нагадаємо, після 9-годинних переговорів у Берліні Єрмак повідомив, що учасникам формату не вдалося "прийти до якогось спільного документа" за підсумками зустрічі. Водночас, голова ОП запевнив, що всі сторони підтвердили готовність продовжувати обговорення питання Донбасу.

Агентство dpa повідомляло, що наступна нормандська зустріч запланована на березень. Після переговорів представник РФ, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що нормандські переговори можуть відбутися після планового засідання ТКГ, які, за його словами, мають відбутися через три тижні. Також російський чиновник припустив, що тристороння контактна група збереться раніше.

Перший раунд переговорів політичних радників 26 лютого пройшов у Парижі і тривав 8,5 годин. Представники чотирьох країн під час бесіди дійшли згоди щодо продовження роботи в такому форматі.