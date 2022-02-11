Нормандские встречи будут проводиться в частом режиме, есть договоренность по ТКГ, — Ермак

Глава Офиса президента выступая на Конгрессе местных и региональных властей в Харькове выразил надежду, что в Трехсторонней контактной группе поднимут гуманитарные вопросы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак по возвращении в Украину со встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Берлине заявил, что в дальнейшем такие переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе будут проводиться "в очень частом режиме". Об этом Ермак сказал в Харькове на заседании Конгресса местных и региональных властей, главой президиума которого он является.

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"(Прошла) уже вторая за последние две недели встреча политических советников и мы можем говорить, что процесс работы в нормандском формате разблокирован, он продолжается. Я думаю, что эти встречи будут проводиться в очень частом таком режиме", — заявил руководитель Офиса президента.

Ермак заявил, что в ходе переговоров с представителями России, Германии и Франции была зафиксирована безусловная поддержка всеми сторонами режима прекращения огня на Донбассе. Помимо этого участники встречи договорились активизировать работу Трехсторонней контактной группы.

"Вы знаете, что ТКГ в последнее время не давала практически никаких результатов. Мы надеемся, что она перейдет к таким важным гуманитарным вопросам, как обмен пленными и открытие КПВВ, которые с украинской стороны уже больше года готовы к такому открытию", — сказал глава ОП.

Ермак, комментируя итоги встречи в Берлине добавил, что переговорный процесс продолжается и это "самое главное".

"Украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию касательно всех вопросов и так будет происходить в дальнейшем. Надеемся, что такое же отношение будет у всех сторон процесса", — резюмировал руководитель представительства главы государства.

Напомним, после 9-часовых переговоров в Берлине Ермак сообщил, что участникам формата а не удалось "прийти к какому-то общему документу" по итогам встречи. В то же время глава ОП заверил, что все стороны подтвердили готовность продолжать обсуждение вопроса Донбасса.

Агентство dpa сообщало, что следующая нормандская встреча запланирована на март. После переговоров представитель РФ, замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что нормандские переговоры могут состояться после планового заседания ТКГ, которые, по его словам, должны пройти через три недели. Также российский чиновник допустил, что Трехсторонняя контактная группа соберется раньше.

Первый раунд переговоров политических советников 26 февраля прошел в Париже и продлился 8,5 часов. Представители четырех стран во время беседы пришли к согласию касательно продолжения работы в таком формате.