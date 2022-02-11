Следующая нормандская встреча запланирована на март, — dpa

В немецкой и французской делегациях отметили, что прошедшие переговоры советников были сложными и завершились без серьезных результатов.

Девятичасовая встреча советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине завершилась без каких-либо серьезных результатов. Следующие переговоры представителей Украины, России, Франции и Германии запланирована на март. Об этом со ссылкой на источники в немецкой и французской делегациях сообщило информационное агентство dpa.

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Собеседники журналистов отметили, что беседа, которая началась в четверг, 10 февраля, и завершилась после полуночи, была "сложной", а входе нее были "четко выработаны различные позиции и возможные решения". Помимо этого источники указали, что "энергичная работа" над реализацией Минских соглашений в полном объеме продолжится.

В свою очередь представитель РФ на переговорах, заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак указал, что следующая встреча советников лидеров стран Нормандской четверки пройдет после того, как состоится заседание Трехсторонней контактной группы, на котором Киев, по его словам, согласился обсудить политическую часть Минских соглашений. При этом Козак указал, что следующая плановая встреча ТКГ пройдет через три недели, однако украинская сторона может инициировать досрочное заседание.

Напомним, во время выступления в Верховной Раде 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что именно на встрече 10 февраля стороны смогут договориться касательно проведения "нормандских" переговоров на уровне лидеров стран, однако, как заявил на брифинге Козак, этого сделать не удалось.

Вчерашней встрече предшествовал первый раунд переговоров, который тогда прошел в Париже и продлился 8,5 часов. Представители четырех стран во время той беседы пришли к согласию касательно продолжения работы над деэскалацией на Донбассе.