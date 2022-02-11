Наступна нормандська зустріч запланована на березень, — dpa

У німецькій та французькій делегаціях зазначили, що переговори радників, що пройшли, були складними і завершилися без серйозних результатів.

Дев'ятигодинна зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки в Берліні завершилася без серйозних результатів. Наступні переговори представників України, Росії, Франції та Німеччини заплановано на березень. Про це з посиланням на джерела у німецькій та французькій делегаціях повідомило інформаційне агентство dpa.

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Співрозмовники журналістів зазначили, що бесіда, яка розпочалася у четвер, 10 лютого, і завершилася після опівночі, була "складною", а в ході були "чітко вироблені різні позиції та можливі рішення". Крім цього, джерела вказали, що "енергійна робота" над реалізацією Мінських угод у повному обсязі продовжиться.

У свою чергу представник РФ на переговорах, заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак зазначив, що наступна зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки пройде після того, як відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи, на якому Київ, за його словами, погодився обговорити політичну частину Мінських угод. При цьому Козак зазначив, що наступна планова зустріч ТКГ пройде за три тижні, проте українська сторона може ініціювати дострокове засідання.

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 лютого президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що саме на зустрічі 10 лютого сторони матимуть змогу домовитися щодо проведення "нормандських" переговорів на рівні лідерів країн, однак, як заявив на брифінгу Козак, цього зробити не вдалося.

Вчорашній зустрічі передував перший раунд переговорів, який тоді пройшов у Парижі та тривав 8,5 годин. Представники чотирьох країн під час цієї бесіди дійшли згоди щодо продовження роботи над деескалацією на Донбасі.