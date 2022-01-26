У Парижі пройшли переговори в "Нормандському форматі": що обговорювали Україна та Росія (відео)

Голова ОП Андрій Єрмак запевнив, що українська делегація на зустрічі відстоювала інтереси країни, а Київ "не дає жодних шансів представникам ОРДЛО".

У Парижі завершилися переговори радників глав держав "Нормандської четвірки". Підсумки зустрічі на брифінгу повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію.

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За даними журналістів, зустріч радників лідерів країн "Нормандського формату" в столиці Франції тривала 8,5 годин.

Як повідомляє джерело в російському диппредставництві в Парижі, переговори проходили в Єлисейському палаці.

Нормандська четвірка 2022 — позиція України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками переговорів у Парижі повідомив, що через два тижні у Франції відбудеться нова зустріч у межах "Нормандського формату". За його словами, саміт виявився непростим, під час якого сторони провели аудит виконання Мінських угод для врегулювання війни на Донбасі.

Андрій Єрмак наголосив, що "Нормандська четвірка" підтримала збереження сталого режиму припинення вогню на Сході України.

"Україна як завжди готова до переговорів, зустрічей, тому що для нашої команди мета припинення війни, повернення наших територій, а сьогодні це й зняття напруженості, яка є, деескалація навколо українських кордонів — це пріоритет", — заявив голова ОП за підсумками переговорів у Парижі.

Як зазначив Андрій Єрмак, радники голів Нормандського формату також підтримали подальшу роботу в підгрупах Тристоронньої контактної групи (ТКГ). У процесі брифінгу глава ОП також прокоментував інформацію про те, що Україна обговорюватиме можливі прямі переговори з представниками ОРДЛО. За словами Єрмака, українська делегація на зустріч у Парижі приїхала відстоювати національні інтереси й Київ "не дає їм жодних шансів".

"Усі ці сили продовжують робити все, що зірвати переговори. Але позиція нашої команди є принциповою, і вона не залежить від думки цих сил", — продовжив глава Офісу президента.

Андрій Єрмак також очікує, що за два тижні "Нормандська четвірка" продуктивно проведе чергові переговори в Парижі.

[ + – ] Андрій Єрмак повідомив деталі переговорів у форматі "Нормандська четвірка 2022"

Нормандська четвірка 2022 — позиція Кремля

За словами заступника голови адміністрації Володимира Путіна Дмитра Козака, переговори в Парижі були "непростими, але відвертими". Як зазначив глава російської делегації, радники голів "Нормандської четвірки" під час зустрічі провели інвентаризацію проблем, пов'язаних із виконанням Мінських угод.

"Ми всі погодилися, і це теж новий прорив, що поки що будуть різночитання щодо прочитання мінських угод — із реалізації, послідовності відповідних дій — "Нормандський формат" навряд чи зможе відіграти будь-яку істотну роль у сприянні врегулювання конфлікту на південному сході України і в контактній групі", — наголосив Дмитро Козак за підсумками переговорів у Парижі.

Заступник голови адміністрації Володимира Путіна також заявив, що радники голови "Нормандської четвірки" підтримали ініціативу про те, що режим припинення вогню має зберігатися на Донбасі.

Дмитро Козак також опосередковано звинуватив Україну в порушенні Мінських угод на тлі того, що США продовжують постачати летальне озброєння Києву.

"… Якщо одну сторону можна підтримувати, можна озброювати, а іншу не можна, — це суперечитиме мінським угодам. Тому що мінські угоди передбачають політичне, мирне, невійськове вирішення конфлікту. А якщо стати на позицію, що одну сторону можна озброювати та підтримувати, а іншу не можна, то це не мирне, невоєнне врегулювання конфлікту, а військове придушення однієї сторони конфлікту іншою", — продовжив глава російської делегації на переговорах у Парижі.

[ + – ] Дмитро Козак повідомив подробиці зустрічі у форматі "Нормандська четвірка 2022"

Нагадаємо, 24 січня ЗМІ повідомили, що Кабінет міністрів терміново відкликає з Верховної Ради законопроєкт про перехідне правосуддя, за яким Росія на законодавчому рівні визнається країною-агресором. За даними журналістів, уряд виконав вимогу Росії, яка розблокувала проведення переговорів радників глав країн "Нормандського формату".

Напередодні переговорів у форматі "Нормандська четвірка 2022" Андрій Єрмак розповідав, чи наполягатиме Україна на прямих переговорах із представниками ОРДЛО.