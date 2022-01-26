"Зрада на рівному місці": в Офісі президента сказали, чи говоритимуть із бойовиками "Л/ДНР"

Позиція української сторони на переговорах у нормандському форматі відрізняється від погляду деяких політиків і представників бізнесу, сказав голова ОП.

Українська сторона на зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн нормандського формату не обговорюватиме ідею ведення прямих переговорів із терористами "Л/ДНР". Про це розповів голова Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак агенції "РБК-Україна".

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"Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було й не буде. Подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці", – сказав голова ОП.

Позиція українських радників не зміниться й завжди відповідатиме українським інтересам, додав він.

[ + – ] У нормандському форматі зустрічаються представники Німеччини, Росії, України та Франції. Фото: ria.ru

Порядок денний зустрічі нормандських радників, за словами Єрмака, ще не готовий, але українська сторона хоче обговорювати відновлення режиму перемир'я, гуманітарний аспект, відкриття пропускних пунктів і майбутнє роботи в нормандському форматі.

"На відміну від деяких політиків, ні бізнесу, ні переговорів ми із сепаратистами не ведемо та ніколи не вестимемо", — підсумував глава ОП.

Що передувало словам Єрмака?

Українська редакція Deutsche Welle 25 січня, посилаючись на джерела німецької агенції DPA в Єлисейському палаці, написала про плани радників лідерів країн нормандського формату під час консультацій у Парижі 26 січня визначити дату прямих переговорів України з бойовиками до ОРДЛО.

[ + – ] Росія підтримує бойовиків на Донбасі Фото: narodna-pravda.ua

За даними співрозмовників DPA, під час зустрічі радники обговорять "гуманітарні заходи та міркування про майбутнє України".

Єрмак прокоментував цю інформацію. Глава ОП вважає, що німецькі політики озвучували останнім часом вельми суперечливі заяви, якими оцінило Міністерство закордонних справ України.

Нагадаємо, що раніше Єрмак говорив про можливість обговорення на зустрічі радників лідерів нормандської четвірки призначення арбітра, який стежив би за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі.

10 січня цього року Єрмак зустрівся з радниками лідерів Франції та Німеччини Емманюелем Бонном і Єнсом Плетнером. Представника РФ не було.

Президент України Володимир Зеленський у грудні минулого року обговорював зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном необхідність розблокування переговорів у Нормандському форматі.

Президент США Джо Байден 7 грудня 2021 року на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним запропонував створити спецструктуру з обговорення безпеки та членства України в НАТО.