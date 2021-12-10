Повернення до Нормандського формату та робота ТКГ. Що обговорили по телефону Зеленський і Макрон

Президенти обмінялися думками щодо газопроводу "Північний потік – 2" та погодили дату особистої зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поговорив телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомив Офіс президента України (ОП).

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Два лідери продовжать обговорювати питання під час особистої зустрічі в Брюсселі 15 грудня цього року. Макрон наголосив на виваженій позиції України на тлі військової ескалації з боку Росії, уточнили в ОП.

Окрему увагу Макрон і Зеленський приділили розблокуванню переговорного процесу в Нормандському форматі та поновленню ефективної роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

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"Президент України відзначив готовність нашої держави продовжити активну роботу в межах Нормандської четвірки. Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення в повноцінний режим припинення вогню, звільнення осіб, що незаконно утримуються, і відкриття КПВВ", – заявили в Зеленського.

Серед обговорюваних тем була енергетична безпека Європи та вплив проєкту "Північний потік – 2". Зеленський говорив про загрозу цього газопроводу.

Президенти погодилися з важливістю диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи за рахунок зрідженого природного газу, додали в ОП.

Що передувало бесіді Зеленського та Макрона?

Діалогу президентів Франції й України передувала низка подій. Спочатку президент США Джо Байден 7 грудня провів відеозустріч із російським колегою Володимиром Путіним. Байден запропонував Путіну створити спецструктуру з обговорення безпеки та членства України в НАТО.

За підсумками зустрічі стало відомо, що США не відправлять війська в Україну для захисту від вторгнення Росії.

Далі Байден спілкувався з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії. Спілкування із Зеленським він відклав на 9 грудня. Байден пообіцяв президентові України ввести проти Росії безпрецедентні санкції, якщо вона вторгнеться до країни. Також вони обговорили членство України в НАТО.

ЗМІ писали, що після розмови Путіна та Байдена США можуть тиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки щодо Донбасу. Йдеться про часткову автономію для тимчасово окупованих територій.