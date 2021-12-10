Повернення до Нормандського формату та робота ТКГ. Що обговорили по телефону Зеленський і Макрон
Президенти обмінялися думками щодо газопроводу "Північний потік – 2" та погодили дату особистої зустрічі.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні поговорив телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомив Офіс президента України (ОП).
Два лідери продовжать обговорювати питання під час особистої зустрічі в Брюсселі 15 грудня цього року. Макрон наголосив на виваженій позиції України на тлі військової ескалації з боку Росії, уточнили в ОП.
Окрему увагу Макрон і Зеленський приділили розблокуванню переговорного процесу в Нормандському форматі та поновленню ефективної роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
"Президент України відзначив готовність нашої держави продовжити активну роботу в межах Нормандської четвірки. Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення в повноцінний режим припинення вогню, звільнення осіб, що незаконно утримуються, і відкриття КПВВ", – заявили в Зеленського.
Серед обговорюваних тем була енергетична безпека Європи та вплив проєкту "Північний потік – 2". Зеленський говорив про загрозу цього газопроводу.
Президенти погодилися з важливістю диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи за рахунок зрідженого природного газу, додали в ОП.
Що передувало бесіді Зеленського та Макрона?
Діалогу президентів Франції й України передувала низка подій. Спочатку президент США Джо Байден 7 грудня провів відеозустріч із російським колегою Володимиром Путіним. Байден запропонував Путіну створити спецструктуру з обговорення безпеки та членства України в НАТО.
За підсумками зустрічі стало відомо, що США не відправлять війська в Україну для захисту від вторгнення Росії.
Далі Байден спілкувався з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії. Спілкування із Зеленським він відклав на 9 грудня. Байден пообіцяв президентові України ввести проти Росії безпрецедентні санкції, якщо вона вторгнеться до країни. Також вони обговорили членство України в НАТО.
ЗМІ писали, що після розмови Путіна та Байдена США можуть тиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки щодо Донбасу. Йдеться про часткову автономію для тимчасово окупованих територій.