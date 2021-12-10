Возврат к Нормандскому формату и работа ТКГ. Что обсудили по телефону Зеленский и Макрон

Президенты обменялись мнениями по газопроводу "Северный поток – 2" и согласовали дату личной встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня побеседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил Офис президента Украины (ОП).

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Два лидера продолжат обсуждать волнующие их вопросы во время личной встрече в Брюсселе 15 декабря этого года. Макрон отметил взвешенную позицию Украину на фоне военной эскалации со стороны России, уточнили в ОП.

Отдельное внимание Макрон и Зеленский уделили разблокировке переговорного процесса в Нормандском формате и возобновлении эффективной работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

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"Президент Украины отметил готовность нашего государства продолжить активную работу в рамках Нормандской четверки. Президент Франции выразил поддержку важных инициатив Украины в ТКГ по возвращению в полноценный режим прекращения огня, увольнению незаконно удерживаемых лиц и открытию КПВВ", – заявили у Зеленского.

Среди обсуждаемых тем была энергетическая безопасность Европы и влияние проекта "Северный поток – 2". Зеленский говорил об угрозе этого газопровода.

Президенты согласились с важностью диверсификации поставок энергоносителей в Европу за счет сжиженного природного газа, добавили в ОП.

Что предшествовало беседе Зеленского и Макрона?

Диалогу президентов Франции и Украины предшествовал ряд событий. Сначала президент США Джо Байден 7 декабря провел видеовстречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Байден предложил Путину создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.

По итогам этой встречи стало известно, что США не отправят войска в Украину для защиты от вторжения России.

Далее Байден общался с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Общение с Зеленским он отложил на 9 декабря. Байден пообещал президенту Украины ввести против России беспрецедентные санкции, если она вторгнется в страну. Также они обсудили членство Украины в НАТО.

СМИ писали, что после разговора Путина и Байдена США могут давить на Украину, чтобы она пошла на уступки по Донбассу. Речь может идти о частичной автономии для временно оккупированных территорий.