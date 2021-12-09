Вступление в НАТО, санкции и "Северный поток – 2": стало известно, что Байден обсуждал с Зеленским

Два президента значительную часть беседы посвятили теме вступления Украины в НАТО. Джо Байден считает, что такой выбор должен сделать украинский народ.

Соединенные Штаты и западные партнеры готовы ввести беспрецедентные санкции, если Россия решит вторгнуться в Украину. Такое обещание дал президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телепередачи "Право на власть".

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Президенты общались почти полтора часа. Байден рассказал Зеленскому о видеовстрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил о последствиях, если Кремль примет решение по эскалации вокруг украинских границ или вторжению в Украину", — заявил Ермак.

США вместе с западными партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае агрессии России против Украины, подчеркнул Байден в ходе диалога.

Вступление Украины в НАТО

Президент США также говорил, что любые решения о членстве Украины в НАТО может принимать исключительно украинский народ.

"Решения касательно Украины не могут быть приняты без Украины. Во время этого разговора не шла речь о компромиссах, которые не отвечают интересам нашего государства", – добавил Ермак.

Байден подтвердил, что США предоставят Украине необходимую военную помощь для усиления обороноспособности и ответа на агрессию РФ.

О чем еще говорили Байден и Зеленский?

Зеленский поднимал вопросы газопровода "Северный поток – 2" и прогресс реформ в Украине.

Президент Украины также рассказал Байдену о предупреждениях, которые Украина получала от США, Великобритании и других стран об угрозе дестабилизации ситуации внутри государства.

Британское издание The Independent со ссылкой на источники в Белом доме писало, что разговор Зеленского с Байденом должен был состояться перед видеовстречей лидеров России и Соединенных Штатов.

Однако после беседы с Путиным Байден изменил планы и перенес разговор с Зеленским на 9 декабря. Причины этого он не объяснил.

Журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер писал, что после диалога с президентом РФ Байден общался с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. В Офисе президента Украины ожидали другой сценарий.