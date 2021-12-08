США не будут отправлять свои войска в Украину в случае вторжения РФ, — Байден

Глава Белого дома рассказал о планах создать "новые дипломатические каналы", которые помогут урегулировать конфликт.

США не будут отправлять свои войска в Украину для защиты нашей страны от вторжения России. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил Джо Байден, комментируя вчерашнюю видеоконференцию с Владимиром Путиным.

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По словам главы Белого дома, в скором времени могут появиться новые дипломатические каналы для урегулирования вооруженного конфликта и ситуации возле украинских границ.

Вместе с этим президент США заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность переброски американских войск в Украину для отражения возможной широкомасштабной агрессии со стороны РФ.

"Это не обсуждается (переброска войск США в Украину — ред.). У нас есть моральное обязательство и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО, если они будут атакованы в соответствии со статьей 5, это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на … Украину", — заявил Джо Байден, выступая перед журналистами.

Как отметил президент США, во время переговоров с Владимиром Путиным он был прямолинеен и предупредил о серьезных последствиях для РФ и о новых санкциях, которых глава Кремля "никогда еще не видел".

В ходе видеоконференции Джо Байден также передал послание президенту России о возможном увеличении военного присутствия США в Европе, и обеспечении Киева оборонными средствами, если Москва решится на вторжение в Украину. Подобные шаги, по мнению американского президента, должны будут заверить союзников по НАТО в неизменной поддержке со стороны Белого дома.

Напомним, 7 декабря состоялась видеоконференция Джо Байдена и Владимира Путина, в ходе которой президенты США и России должны были обсудить возможное вторжение РФ в Украину, ситуацию на российско-украинской границе и расширение НАТО.

По завершению видеоконференции Джо Байдена и Владимира Путина из оборонного бюджета США исчезли санкции против трубопровода "Северный поток – 2" и окружения российского президента. В документе также предусмотрено выделение $4 млрд Украине на защиту от возможного вторжения армии РФ и еще $300 млн в качестве военной помощи Киеву.

После переговоров Джо Байден заявлял, что предупредил Владимира Путина о серьезных экономических последствиях в случае, если Россия решится на вторжение в Украину. Помимо этого, президенты США и РФ договорились создать спецструктуру по вступлению Украины в НАТО. По словам Путина, создание структуры в ходе переговоров предложил именно Джо Байден.

Также Фокус в своей статье подводил итоги видеоконференции Джо Байдена и Владимира Путина, и разбирался, что делать Украине, пока Россия и США "танцуют танго"