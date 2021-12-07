Из оборонного бюджета США исчезли санкции против "Северного потока – 2" и окружения Путина
Вместе с тем американский Сенат согласился выделить $4 млрд на сдерживание РФ и $300 млн военной помощи Украине.
Проект военного бюджета США не содержит упоминание о санкциях по газопроводу "Северный поток – 2". Об этом сказано в заявлении к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, который опубликован на сайте Палаты представителей.
"Законопроект Палаты представителей содержал положение (раздел 1325), которое прикажет президенту (США Джо Байдену) ввести санкции против "Северного потока – 2". В поправке Сената не было такого положения, в заявлении его также нет", – сказано в документе.
35 россиян из окружения Путина
Из проекта оборонного бюджета исключили пункт о введении санкций против 35 россиян из окружения президента России Владимира Путина. В этот список входят премьер РФ Михаил Мишустин, глава ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов.
В проект бюджета также не включили запрет для граждан США сделки, связанные с суверенным долгом РФ.
Военная помощь США
Американские законодатели согласились выделить $4 млрд на военное сдерживание России. Украине сенаторы решили предоставить $300 млн военной помощи.
До выхода этого заявления американское агентство Bloomberg писало о планах США добиться полной остановки газопровода "Северный поток – 2", если Россия вторгнется в Украину. По словам источников, Вашингтон хочет заставить Германию отказаться от газопровода при таком сценарии.
В Сенате обсуждали возможные варианты ввода санкций против российских банков и экспорта товаров из РФ. Пакет санкций должен быть быстро реализуемым, всеобъемлющим и болезненным.
Учитывая, что трубопровод не запущен, Германия найдет способы замедлить завершение проекта "Северный поток – 2" в случае вторжения РФ в Украину, говорил один из чиновников.
Отметим, что заявление к проекту оборонного бюджета США вышло после беседы Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" будет участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG.
Фокус до этого писал, что некоторые немецкие политики не хотели, чтобы Украина участвовала в сертификации газопровода "Северный поток – 2". В частности, депутат "Левой партии" Клаус Эрнст утверждал, что Украина не оплачивает поставленные объемы газа.
Также Еврокомиссия может продлить сертификацию "Северного потока – 2" до 8 мая 2022 года из-за бюрократических процедур.