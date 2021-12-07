Из оборонного бюджета США исчезли санкции против "Северного потока – 2" и окружения Путина

Вместе с тем американский Сенат согласился выделить $4 млрд на сдерживание РФ и $300 млн военной помощи Украине.

Проект военного бюджета США не содержит упоминание о санкциях по газопроводу "Северный поток – 2". Об этом сказано в заявлении к проекту оборонного бюджета США на 2022 год, который опубликован на сайте Палаты представителей.

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"Законопроект Палаты представителей содержал положение (раздел 1325), которое прикажет президенту (США Джо Байдену) ввести санкции против "Северного потока – 2". В поправке Сената не было такого положения, в заявлении его также нет", – сказано в документе.

35 россиян из окружения Путина

Из проекта оборонного бюджета исключили пункт о введении санкций против 35 россиян из окружения президента России Владимира Путина. В этот список входят премьер РФ Михаил Мишустин, глава ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов.

В проект бюджета также не включили запрет для граждан США сделки, связанные с суверенным долгом РФ.

Военная помощь США

Американские законодатели согласились выделить $4 млрд на военное сдерживание России. Украине сенаторы решили предоставить $300 млн военной помощи.

До выхода этого заявления американское агентство Bloomberg писало о планах США добиться полной остановки газопровода "Северный поток – 2", если Россия вторгнется в Украину. По словам источников, Вашингтон хочет заставить Германию отказаться от газопровода при таком сценарии.

В Сенате обсуждали возможные варианты ввода санкций против российских банков и экспорта товаров из РФ. Пакет санкций должен быть быстро реализуемым, всеобъемлющим и болезненным.

Учитывая, что трубопровод не запущен, Германия найдет способы замедлить завершение проекта "Северный поток – 2" в случае вторжения РФ в Украину, говорил один из чиновников.

Отметим, что заявление к проекту оборонного бюджета США вышло после беседы Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" будет участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG.

Фокус до этого писал, что некоторые немецкие политики не хотели, чтобы Украина участвовала в сертификации газопровода "Северный поток – 2". В частности, депутат "Левой партии" Клаус Эрнст утверждал, что Украина не оплачивает поставленные объемы газа.

Также Еврокомиссия может продлить сертификацию "Северного потока – 2" до 8 мая 2022 года из-за бюрократических процедур.