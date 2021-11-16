Украина будет участвовать в сертификации "Северного потока – 2": что известно (видео)

Позже журналистам удалось узнать, что немецкий регулятор допустил Украину к сертификации российского газопровода без права вето.

НАК "Нафтогаз Украины" будет участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG. Об этом сообщил в Facebook глава компании Юрий Витренко.

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Немецкий регулятор BNetzA теперь должен учитывать позицию и аргументы Украины при сертификации газопровода.

"Это даст возможность узнать аргументы Nord Stream 2 AG, что означает большую прозрачность процесса. Это важно, потому что BNetzA окончательно определит, будет ли "Северный поток– 2" введен в эксплуатацию и на каких условиях", – объяснил Витренко.

В "Нафтогазе" готовы предоставить юридическую позицию регулятору. Она основывается на том, что "Северный поток – 2" нельзя сертифицировать без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству, подчеркнул Витренко.

Глава компании добавил, что доминирующее положение российского газового монополиста "Газпром" при запуске "Северного потока – 2" противоречит европейскому законодательству и угрожает конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран.

Без права вето

Немецкое федеральное сетевое агентство подтвердило допуск "Нафтогаза" и Оператора ГТС Украины к процессу сертификации "Северного потока – 2" без права вето.

"Допущенные к процессу имеют права, в том числе давать оценку. Права вето они не имеют", – уточнил представитель агентства.

Генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон также подтвердил эту информацию и подчеркнул, что обязанность компании состоит в защите интересов государства.

"Поэтому, когда Nord Stream-2 AG подала заявку на сертификацию как независимый оператор транспортировки газа, мы не могли стоять в стороне. Мы должны вмешаться в этот процесс, высказать серьезные возражения и привести правовые аргументы", – сказал Макогон.

Фокус ранее сообщал, что некоторые немецкие политики выступали против участия Украины в сертификации газопровода "Северный поток – 2". Депутат "Левой партии" Клаус Эрнст говорил, что Украина не платит по счетам за газ.

Кроме этого, Еврокомиссия может продлить сертификацию "Северного потока – 2" до 8 мая следующего года. Это связано с особенностями бюрократических процедур.

"Нафтогаз" предлагал Евросоюзу альтернативу "Северному потоку – 2". Витренко заявлял, что компания обеспечит объемы транзита газа через Украину, соответствующие мощностям газопровода.