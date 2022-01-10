Без Росії: у Києві на переговори щодо Донбасу зібралися радники лідерів "нормандського формату"
У зустрічі на Банковій беруть участь дипломатичні радники канцлера Німеччини та президента Франції. Представник РФ у заході не бере участі.
Увечері в понеділок, 10 січня, в Офісі президента проходить зустріч керівника представництва глави держави Андрія Єрмака із зовнішньополітичними радниками лідерів країн "нормандського формату" — Франції та Німеччини — Еммануелем Бонном і Єнсом Плетнером. Про це у своєму Twitter повідомив голова ОП.
Про початок зустрічі Єрмак написав о 21:41. Керівник Офісу президента висловив упевненість, що діалог із представниками Франції та ФРН буде "продуктивним".
Нагадаємо, минулого четверга, 6 січня, Бонн і Плетнер провели зустріч із заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком у Москві. Перед переговорами європейські дипломати прокаталися на санях та попили чаю із самовару.
Таким чином зустріч представників Франції та Німеччини в Києві проходить через чотири дні після переговорів у Москві, на яку українська сторона запрошена не була.
Раніше минулого року канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про необхідність відновити роботу в "нормандському форматі" для врегулювання ситуації на Донбасі.
Також Фокус писав про те, що 10 січня відбулася зустріч представників РФ і США в Женеві, присвячена питанням безпеки. Сторони обговорювали російський проєкт угоди, згідно з якою необхідно виключити можливість вступу України до НАТО. Цю вимогу Штати відкинули.