Радників лідерів ФРН і Франції прокатали на санях перед "нормандською" зустріччю в Москві (відео)

Представники європейських країн напередодні переговорів із РФ щодо України також випили чай із російського самовару та погрілися біля багаття.

У четвер, 6 січня, у Москві без участі української делегації відбуваються переговори в "нормандському форматі" зовнішньополітичних радників лідерів Німеччини та Франції — Єнса Плетнера та Еммануеля Бонна — із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Перед їхнім початком представники європейських країн покаталися Підмосков'ям на "російській трійці". Про це в четвер, 6 січня, повідомляє російське агентство "РІА Новини".

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Судячи з оприлюдненого журналістами відео, європейські дипломати здійснили поїздку в санях, розписаних під хохлому та запряжених парою коней, якими керував кучер у каптані та хутряній шапці. Після цього учасники переговорів випили гарячого чаю із самовару та погрілися поряд із багаттям.

Згодом Козак зустрів своїх колег у приміщенні, де згодом за робочим обідом розпочалися переговори. Раніше агентство ТАСС із посиланням на адміністрацію президента РФ повідомляло, що зустріч відбудеться в Москві.

Темою переговорів, за даними агентства, є "внутрішньоукраїнське врегулювання". Переговорника від України в "нормандському форматі" на рівні зовнішньополітичних радників, керівника Офісу президента Андрія Єрмака на зустріч не запросили.

4 січня глава ОП повідомив, що провів телефонні консультації з Плетнером і Бонном, під час яких, за словами Єрмака, сторони домовилися "продовжити координацію дій".

Нагадаємо, наприкінці минулого року новообраний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "нормандський формат" необхідно відновити заради зниження напруги на сході України.

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