Советников лидеров ФРГ и Франции прокатили на санях перед "нормандской" встречей в Москве (видео)

Представители европейских стран в преддверии переговоров с РФ по Украине также выпили чай из русского самовара и погрелись у костра.

В четверг, 6 января, в Москве без участия украинской делегации проходят переговоры в "нормандском формате" внешнеполитических советников лидеров Германии и Франции — Йенса Плетнера и Эммануэля Бонна — с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Перед их началом представители европейских стран прокатились по Подмосковью на "русской тройке". Об этом в четверг, 6 января, сообщает российское агентство "РИА Новости".

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Судя по обнародованному журналистами видео, европейские дипломаты совершили поездку в санях, расписанных под хохлому и запряженных парой лошадей, которыми управлял кучер в кафтане и меховой шапке. После этого участники переговоров выпили горячего чая из самовара и погрелись рядом с костром.

Позже Козак встретил своих коллег в помещении, где впоследствии за рабочим обедом начались переговоры. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на администрацию президента РФ сообщало, что встреча пройдет в Москве.

Темой переговоров, по данным агентства, является "внутриукраинское урегулирование". Переговорщика от Украины в "нормандском формате" на уровне внешнеполитических советников, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, на встречу не пригласили.

4 января глава ОП сообщил, что провел телефонные консультации с Плетнером и Бонном, в ходе которых, по словам Ермака, стороны договорились "продолжить координацию действий".

Напомним, в конце прошлого года новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "нормандский формат" необходимо возобновить ради снижения напряженности на востоке Украины.

Также Фокус писал о том, как прошла первая поездка верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.