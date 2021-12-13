"Инструмент диалога": Новый канцлер Германии заявил, что нужно запустить Нормандский формат

Канцлер Германии уверен, что благодаря нормандскому формату удастся разрядить военную напряженность между Украиной и Россией.

"Нормандский формат" нужно возобновить, чтобы снизить напряжение на востоке Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, выступления политиков процитировала пресс-служба немецкого канцера.

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"Важно использовать возможность для разрядки ситуации. Для этого вполне подойдет Нормандский формат. Его необходимо развивать как инструмент сотрудничества и диалога в будущем", – отметил заявил Шольц.

Вопрос возобновления Нормандского формата обсудят на заседании Совета Европы, добавил он.

Канцлер коснулся ситуации на границе РФ и Украины.

[ + – ] Россия все еще поддерживает военную напряженность на границах с Украиной Фото: РИА Новости

"Там наблюдается тревожная военная активность. Европа должна дать понять, что не примет и не согласится на это. Мы, Европейский Союз, Германия и Польша, выступаем за целостность границ", – подчеркнул он.

Отметим, что идею разблокировки переговорного процесса в Нормандском формате обсуждали президент Украины Владимир Зеленский с форанцузским коллегой Эммануэлем Макроном.

До этого Зеленский беседовал с президентом США Джо Байденом. Американский лидер во время разговора выразил уверенность в том, что Россия не станет повышать уровень военной напряженности на границе с Украиной.

Президент Украины также считает, что остановить войну и вернуть оккупированный Донбасс без прямых переговоров с Россией не получится.