Мы не сможем остановить войну без переговоров с РФ, я не боюсь, — Зеленский

Необходимость проведения переговоров со страной-агрессором по Донбассу, как отметил президент, подчеркнули даже западные партнеры Украины.

Украина не сможет остановить войну и вернуть оккупированный Донбасс без прямых переговоров с Россией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе сегодняшнего послания Верховной Раде.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, Украина имеет мощную армию, однако без прямого диалога со страной-агрессором нельзя остановить вооруженный конфликт на Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что не опасается переговоров с Российской Федерацией, а необходимость прямого диалога с Москвой подчеркнули даже западные партнеры Украины.

"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить (со страной-агрессором — ред.) зная, что у нас сильная и мощная армия… Я не боюсь прямого диалога с ними", — продолжил глава государства.

По словам Зеленского, Киев знает, какие западные страны делают вид, что поддерживают Украину и ее независимость. Президент призвал всех политиков и бизнесменов приложить усилия, если они действительно хотят вернуть оккупированные территории.

"Если мы хотим вернуть Донбасс, — давайте! Если не хотим и хотим просто ходить об этом и говорить — давайте ничего не делать. Давайте в этом вопросе поставим точку и поймем: наше государство, как можем, давайте бороться за это. За наши территории все вместе, со всеми политиками, всеми бизнесменами", — резюмировал президент в ходе своего выступления в Раде.

[ + – ] Послание Владимира Зеленского Верховной Раде 1 декабря

Отметим, что Фокус ведет текстовую трансляцию сегодняшнего выступления Владимира Зеленского в парламенте.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал внесение законопроекта о множественном гражданстве. Президент уверен, что украинский паспорт, в случае одобрения документа, смогут получить представители диаспоры, которые проживают в США, Канаде и других странах.