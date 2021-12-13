Інструмент діалогу: новий канцлер Німеччини заявив, що потрібно запустити Нормандський формат

Канцлер Німеччини впевнений, що завдяки нормандському формату вдасться розрядити військове напруження між Україною та Росією.

"Нормандський формат" треба відновити, щоб зменшити напругу на сході України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, виступи політиків процитувала пресслужба німецького канцера.

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"Важливо використати можливість для розрядки ситуації. Для цього цілком підійде Нормандський формат. Його необхідно розвивати як інструмент співпраці та діалогу в майбутньому", — зазначив Шольц.

Питання поновлення Нормандського формату обговорять на засіданні Ради Європи, додав він.

Канцлер торкнувся ситуації на кордоні РФ і України.

[ + – ] Росія все ще підтримує військову напругу на кордонах із Україною Фото: РИА Новости

"Там спостерігається тривожна військова активність. Європа має дати зрозуміти, що не прийме та не погодиться на це. Ми, Європейський Союз, Німеччина та Польща, виступаємо за цілісність кордонів", – наголосив він.

Зазначимо, що ідею розблокування переговорного процесу в Нормандському форматі обговорювали президент України Володимир Зеленський із форанцузьким колегою Емманюелем Макроном.

До цього Зеленський розмовляв із президентом США Джо Байденом. Американський лідер під час розмови висловив упевненість у тому, що Росія не підвищуватиме рівень військової напруженості на кордоні з Україною.

Президент України також вважає, що зупинити війну та повернути окупований Донбас без прямих переговорів із Росією не вдасться.