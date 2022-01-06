"Сейчас уже не времена Ялты": Боррель о требованиях РФ по безопасности в Европе (фото)

Во время рабочей поездки в зону ООС, представитель ЕС заявил, что Россия будет иметь серьезные последствия, если решится на любую дальнейшую агрессию.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель посетил Станицу Луганскую, где увидел последствия агрессии России против Украины. Об этом политик написал в Twitter.

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В публикации Боррель написал, что любая дальнейшая агрессия России будет иметь серьезные последствия, поэтому Кремлю нужно снизить уровень эскалации и полностью выполнять Минские соглашения.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, приезд представителя ЕС на Донбасс — это исторический момент так как он стал первым главным дипломатом Евросоюза, который посетил зону ООС.

[ + – ] Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель были с рабочей поездкой в зоне ООС

"Я смог собственными глазами увидеть последствия этого конфликта, который длится почти восемь лет и изменил жизнь людей. Мы видели много уничтоженных судеб, разделенные семьи, граждане имеют значительные препятствия в доступе к базовым услугам, не говоря уже о жизни солдат, погибших на линии столкновения в течение этой войны", — заявил Боррель на брифинге с Кулебой.

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Представитель ЕС добавил, что летом 2021 года во время визита Байдена в Европу и его встречи с Путиным, все считали наибольшей угрозой Китай. Однако теперь все поменялось. Скопление российских войск на границе, а также требования РФ по безопасности в Европе говорят о том, что все изменилось. Требования РФ Боррель назвал неприемлемыми, "сейчас не времена Ялты" (Ялтинская конференция происходила после ВМВ. Лидеры СССР, США и Великобритании устанавливали сферы влияния в Европе, — Фокус)

"Сейчас уже не времена Ялты. Разграничение сфер влияния уже не место в 2022 году. Безопасность Европы и безопасность Украины, потому что Украина является частью Европы – это то, что в первую очередь влияет на украинцев и европейцев", — заявил Жозеп Боррель.

Напомним, РФ предложили Западу гарантии взаимной безопасности, в которых требуют от НАТО не расширяться, а также прекратить военную деятельность в Восточной Европе. Также Россия продолжает стягивать войск к границам Украины. Военные могут быть готовы к наступлению уже в ближайшие недели.