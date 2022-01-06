"Нині вже не часи Ялти": Боррель про вимоги РФ щодо безпеки в Європі (фото)

Під час робочої поїздки до зони ООС представник ЄС заявив, що Росія матиме серйозні наслідки, якщо піде на будь-яку подальшу агресію.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель відвідав Станицю Луганську, де побачив наслідки агресії Росії проти України. Про це політик написав у Twitter.

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У публікації Боррель написав, що будь-яка подальша агресія Росії матиме серйозні наслідки, тому Кремлю потрібно знизити рівень ескалації та повністю виконувати Мінські угоди.

Як зазначив голова МЗС України Дмитро Кулеба, приїзд представника ЄС на Донбас — це історичний момент, оскільки він став першим головним дипломатом Євросоюзу, який відвідав зону ООС.

[ + – ] Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель були з робочою поїздкою в зоні ООС

"Я зміг на власні очі побачити наслідки цього конфлікту, який триває майже вісім років і змінив життя людей. Ми бачили багато знищених доль, розділені сім'ї, громадяни мають значні перешкоди в доступі до базових послуг, не кажучи вже про життя солдатів, які загинули на лінії зіткнення протягом цієї війни", — заявив Боррель на брифінгу з Кулебою.

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Представник ЄС додав, що влітку 2021 року під час візиту Байдена до Європи та його зустрічі з Путіним усі вважали найбільшою загрозою Китай. Але тепер усе змінилося. Нагромадження російських військ на кордоні, а також вимоги РФ щодо безпеки в Європі говорять про те, що все змінилося. Боррель назвав вимоги Російської Федерації неприйнятними, «тепер не часи Ялти» (Ялтинська конференція відбулася після Другої світової війни. Лідери СРСР, США та Великобританії встановили сфери впливу в Європі — Фокус).

"Нині вже не часи Ялти. Розмежуванню сфер впливу вже не місце у 2022 році. Безпека Європи та безпека України, тому що Україна є частиною Європи – це те, що насамперед впливає на українців та європейців", — заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, РФ запропонувала Заходу гарантії взаємної безпеки, у яких вимагають від НАТО не розширюватись, а також припинити військову діяльність у Східній Європі. Також Росія продовжує стягувати війська до кордонів України. Військові можуть бути готові до наступу вже найближчими тижнями.