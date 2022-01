Зробити Володимира знову великим. Чому Путін націлений на війну проти України

Захід відповість на бойові дії санкціями. Але їхня ціна буде вищою для ЄС, ніж для США, і не стане достатньо високою для РФ, щоб стримати Путіна. Важко уявити сприятливіші обставини для царя Володимира. Ще кілька тижнів дипломатичної жуйки не змінять цього.

Безславна Північна війна, яка, схоже, ось-ось вибухне, буде асиметричною в кількох стосунках. Російські сили штурмуватимуть українську оборону. Захід відповість на бойові дії фінансовими санкціями. Але ціна цих санкцій буде вищою для європейців, ніж для американців, і не стане достатньо високою для Росії, щоб утримати Путіна. Важко уявити сприятливіші обставини для царя Володимира. Ще кілька тижнів дипломатичної жуйки не змінять цього.

Нехай вас не вводить в оману розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і його американським колегою Джо Байденом, що відбулася минулого четверга, з обіцянкою продовжити переговори в січні. Коли одна із сторін налаштована на війну, подібна дипломатична активність може припинитися лише за кілька годин до початку воєнних дій. Будемо чесними: Путін націлений на війну проти України.

Цей напад стане повною протилежністю раптовій атаці – хоча, поза сумнівом, коли це станеться, Байден наполягатиме на тому, що, як і з варіантом "омікрон", ніхто не міг передбачити нічого подібного. Ще в липні Путін опублікував есе "Про історичну єдність росіян та українців", у якому тенденційно стверджував, що незалежність України – випадкова історична аномалія. Таким чином, стало зрозуміло, що він замишляє захоплення країни за прикладом аншлюсу Австрії нацистською Німеччиною в 1938 році. Ще до появи есе Путіна Росія розмістила близько 100 тисяч військовослужбовців поблизу північного, східного та південного кордонів України.

Новини цих днів неприємно нагадують мені книгу англійського історика А.Дж.П. Тейлора "Origins of the Second World War", який у своєму фірмовому іронічному стилі простежив дипломатичні кроки, що призвели від умиротворення до війни у 1938 та 1939 роках.

Цього року російський президент неодноразово попереджав про "червоні лінії" щодо безпеки Росії, перетин яких викличе "асиметричну відповідь". Наприклад, 30 листопада він заявив, що "якщо на території України з'являться якісь ударні системи... ми будемо змушені застосувати аналогічні заходи щодо тих, хто нам загрожує".

17 грудня Росія пред'явила фактичний ультиматум США та НАТО – наріжного каменю європейської безпеки з моменту заснування організації у 1949 році, – опублікувавши два проєкти угод з безпеки: двосторонній договір між США та Росією та багатосторонню угоду між НАТО та Росією. У документах висунуто шість ключових вимог:

НАТО не повинна приймати нових членів, включаючи Україну. США та НАТО не повинні розміщувати ракети малої та середньої дальності в межах досяжності російської території. США не повинні розміщувати ядерну зброю за кордоном. НАТО не повинна розміщувати війська або озброєння в країнах-членах, які приєдналися до неї після так званого Основоположного акту у травні 1997 року. До них належать усі колишні країни Варшавського договору, такі як Польща, а також колишні радянські країни Балтії. НАТО не повинна проводити військові навчання на рівні вище бригади (від 3 до 5 тисяч військовослужбовців) та в межах узгодженої буферної зони. США мають відмовитись від військової співпраці з пострадянськими країнами.

[ + – ] Володимир Путін на борту атомного крейсера "Петро Великий" під час навчань Північного флоту. Фото: kremlin.ru

Деякі з цих вимог Росії зводяться до реанімації угод, що втратили чинність, щодо безпеки, підписаних Росією та НАТО в минулому. Наприклад, заборона на розгортання ракет малої та середньої дальності фактично відроджує Договір про ліквідацію ядерних ракет середньої та малої дальності, який розпався у 2019 році після заяв США про порушення з боку Росії.

Угода про нерозміщення сил НАТО в колишніх країнах-членах Варшавського договору відновила б 25-річний Основоположний акт, який НАТО частково заморозила після анексії Криму Росією у 2014 році. НАТО досі не розміщує війська у Східній Європі на постійній основі, оскільки офіційно не скасовувала Основоположний акт. Пропоновані Росією обмеження на військові навчання також нагадують про Договір про звичайні збройні сили в Європі, дію якого Москва призупинила у 2007 році.

Проте з 2017 року альянс щороку "проводив ротацію" приблизно 1100 військовослужбовців до Естонії, Латвії, Литви та Польщі в межах політики розширеної присутності. (Термін "ротація" був використаний на вимогу Німеччини, щоб уникнути явного порушення Основного акту НАТО-Росія). Припинення ротації стало б значною поступкою Москві.

Російські вимоги також включають кілька нездійсненних умов. НАТО навряд чи відкличе свою обіцянку про можливе членство України та Грузії, дану у 2008 році. Навіть якщо Байден захоче задовольнити вимогу Росії про припинення військової співпраці США з Україною, Конгрес, напевно, не дозволить йому цього зробити і зможе самостійно ухвалити закон про військову допомогу. Зрештою, вимога Росії до США не розміщувати ядерну зброю за кордоном скасує один з основоположних принципів НАТО – обмін ядерною зброєю між країнами-членами.

Водночас, російські вимоги означають не що інше, як "нову Ялту", яка фактично поступиться Росії сферою впливу, що тягнеться на колишні радянські республіки в Східній Європі, подібно до Ялтинської угоди 1945 року, а також підірве безпеку колишніх країн Варшавського договору. Такі вимоги варто було б обговорювати лише в тому випадку, якби Росія запропонувала щось серйозне натомість – наприклад виведення всіх своїх військ з території України. Але Путін не має наміру йти на поступки. Він готує casus belli.

23 грудня Путін, як завжди, провів тривалу пресконференцію за підсумками року. Він пояснив, що навіть якщо гарантії безпеки Росії будуть виконані на папері, Росія все одно не може довіряти запевненням США, тому що їй "нахабно брехали" з приводу розширення НАТО. За його словами, для США розміщувати наступальну ударну зброю біля "порога Росії" – це все одно, якби Росія розмістила таку зброю в Канаді чи Мексиці. На запитання журналіста, чи не гнівається Росія, він процитував царського міністра закордонних справ XIX століття князя Горчакова: "Росія не гнівається, вона концентрується" – у сенсі "концентрує свої сили".

Західні коментатори часто помиляються, вважаючи, що мета Путіна – відродження Радянського Союзу, згадуючи його гучний вислів про розпад радянської імперії як "найбільшої геополітичної катастрофи століття". Зважаючи на те, як безжально його уряд розправився з "Меморіалом" – організацією, покликаною зберегти свідчення злочинів радянської системи та увічнити пам'ять про мільйони її жертв, Путін справді певною мірою зберігає залишки відданості похмурій тіні Сталіна. Минулого тижня московський суд закрив "Меморіал" на тій сумнівній підставі, що організація публічно не визнала себе іноземним агентом.

"Меморіал" створює помилковий образ Радянського Союзу як терористичної держави, – заявив державний обвинувач Олексій Жафяров перед винесенням вироку суду. – Він змушує нас каятися за радянське минуле замість того, щоб згадувати славну історію… можливо, тому, що хтось за це платить".

Неважко уявити собі Жафярова в ролі актора в "Майстері та Маргариті", незабутньому магічно-реалістичному творі Михайла Булгакова про сталінську епоху. І все ж таки Путін сумує не за сталінським Радянським Союзом, а щодо висхідної Російської імперії Петра Великого. Він ясно дав це зрозуміти у 2019 році в інтерв'ю Лайонелу Барберу, тодішньому редактору Financial Times.

"Бронзова статуя царя-провидця підноситься над його церемоніальним столом у кабінеті міністрів", – зазначив Барбер. Петро був " улюбленим лідером " Путіна. "Він житиме, — заявив російський президент, — поки жива його справа".

Щоб зрозуміти, що саме Путін мав на увазі, потрібно повернутись на три століття тому, до часів Північної війни (1700-1721). Тоді домінувальною військовою державою Північної Європи була Росія, а Швеція під проводом найбільш блискучого скандинавського воїна, Карла XII. У Північній війні Карл боровся з Фредеріком IV, королем Данії та Норвегії; Августом Сильним, який був одночасно курфюрстом Саксонії, королем Польщі та великим князем Литовським; а також московитським царем Петром I. До 1709 швед переміг і Фредеріка, і Августа. Але в особі царя Петра він зустрів рівного суперника.

У Полтавській битві 8 липня 1709 Петро Великий здобув найважливішу перемогу за весь час свого правління. Завдяки російській тактиці "випаленої землі" шведська армія була змушена відмовитися від наступу на Москву і натомість рушила на південь, щоб розташуватися на зиму. Місце, яке вибрав Карл XII – місто Полтава – розташоване приблизно за 330 км на схід від Києва. Сьогодні це схід України, недалеко від спірних територій навколо Луганська та Донецька, які контролюються бойовиками, котрі підтримуються Росією.

Де ж була Полтава на той час? Звісно, не в Росії. Але не можна сказати, що це було українське місто – принаймні не в сучасному сенсі. Коли Іван Мазепа, гетьман Запорізького війська, кинув рукавичку шведському королю, він сказав, що діє "для загального блага нашої матері-вітчизни бідної України, для всього Запорізького війська та малоросійського народу [Русі]…".

Гетьманщина (Військо Запорізьке) була заснована у 1649 році Богданом Хмельницьким, який скинув польське панування над Волинню, Брацлавом, Києвом та Черніговом, хоча зрештою територія обмежилася землями навколо Києва. Нинішні українські землі простягалися на захід до Польщі та на схід до Московії. Полтавська битва вирішила це питання.

Через сувору зимову погоду Карл залишився з 22 тисячами шведів проти 40 тисяч російських і 5 тисяч нерегулярних військ Петра. Сам Карл був поранений у ногу шаленою кулею. Через погані розвіддані та помилки під час першої атаки близько третини шведських сил було втрачено ще до вирішальної битви. Шведи тікали через переважні сили супротивника. Уцілілі здалися у Переволочні на Дніпрі. Сам Карл біг через Дніпро на територію імперії Османа. Петро впивався перемогою.

Події під Полтавою залишили неминучий слід, як показує Ліндсі Х'юз у своїй біографії царя. Згідно з легендою, Петро тричі ледве уникнув смерті під час битви. Одна куля пробила його трикутний капелюх, що зберігається в колекції особистих речей царя в Ермітажі. (Хоча кульового отвору не видно, сліди військових бойових поранень є на його бронзовому нагруднику, який також зберігся).

Ця історія надихає сучасного царя Володимира набагато більше, ніж похмурі голови сталінського терору, який назавжди пов'язаний у пам'яті українців із Голодомором – штучним голодом, влаштованим в ім'я колективізації. Історія Полтавської битви нагадує нам про те, якою вирішальною була перемога на території нинішньої України для становлення Росії як європейської великої держави. Вона також показує, що на початку XVIII століття ця територія була такою ж спірною, як і сьогодні.

Чи Путін є простим фантазером, уявляючи себе спадкоємцем Петра I? Не обов'язково. Я часто чую, що населення Росії скорочується, але це неправда. Насправді воно щороку зростало з 2009 до 2020 року. Справді, ВВП Росії менше, ніж у Південної Кореї, і лише 20% від ВВП США (за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними МВФ "Перспективи розвитку світової економіки" на 2020 рік). Але подивіться на економічні показники держав-агресорів на початку Другої світової війни. За оцінкою британського історика економіки Ангуса Меддісона, ВВП Радянського Союзу становив приблизно половину ВВП США, 43% ВВП Німеччини, 24% — Японії і 18% — Італії. Не треба бути Голіафом, щоб розпочати війну.

У жодному разі Путіну не треба воювати у стилі 1939 року, коли колони танків гуркотіли українськими полями. Повномасштабне сухопутне вторгнення – це лише один із варіантів. Він також може розпочати амфібійну атаку на чорноморське узбережжя України або провести точні бомбардування та ракетні удари по ключових українських об'єктах. Він може захопити додаткові території на сході України, посиливши своїх ополченців у цьому регіоні озброєнням. Зрештою, він може вдатися до широкомасштабних кібератак, завдаючи шкоди українським комунікаціям та інфраструктурі. Останні війни Росії – не лише в Україні з 2014 року, а й у Сирії з 2015 року – були відзначені стійкою, поетапною ескалацією, а не раптовим великомасштабним вторгненням. Щоб побачити щось схоже на російський бліцкриг, потрібно повернутися до Грузії 2008 року, але навіть він закінчився за п'ять днів і не включав взяття грузинської столиці.

Немає жодних сумнівів у готовності багатьох молодих українців боротися та захищати свою країну. Але без їхньої допомоги мало шансів. На жаль, схоже, ніхто не має наміру допомагати. Протягом багатьох років українські уряди прагнули до членства в ЄС та НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив ці прохання у двох статтях у виданні Foreign Affairs у серпні та грудні минулого року, прагнучи отримати запрошення приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО на саміті альянсу в Брюсселі у червні 2021 року. Запрошення не було.

Ще одним ударом для Києва стало скасування адміністрацією Байдена санкцій проти компанії, яка контролює будівництво газопроводу "Північний потік-2" вартістю 11 мільярдів доларів з Росії до Німеччини. Цей добудований, але поки що не запущений газопровід проходить в обхід України та позбавить країну щорічної плати за транзит у розмірі від 2 до 3 мільярдів доларів.

Поряд із Грузією та Молдовою Україна прагне стати частиною нової хвилі розширення ЄС. Проте Брюссель не поспішає серйозно розпочинати процес вступу. Офіційна причина, через яку ЄС не прискорює розгляд заявки України, полягає в тому, що країна поки що не відповідає Копенгагенським критеріям:

Стабільність інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин. Функціонувальна ринкова економіка та здатність справлятися з конкурентним тиском та ринковими силами в межах ЄС. Здатність ефективно застосовувати правила, стандарти та політику, що становлять зведення законів ЄС ("acquis"), і відданість цілям політичного, економічного та валютного союзу.

Українці небезпідставно скаржаться, що Румунія та Болгарія навряд чи відповідали всім цим критеріям у 2006 році (за рік до того, як вони стали членами ЄС), не кажучи вже про 2000 рік, коли розпочалися переговори. Не залишився поза увагою українців і той факт, що нинішній член ЄС – Угорщина – посідає в рейтингу політичної свободи Freedom House місце не набагато вище за Україну.

Однак, це лише додаткова причина для затягування переговорів із ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан настільки непопулярний у Брюсселі, що багато європейських лідерів і чиновників побоюються прийняти в лоно ЄС ще одну напівавтократію, яка потім може об'єднатися з Угорщиною, Польщею та іншими популістськими державами проти дедалі більш настороженої Європейської комісії.

[ + – ] Чи є Путін простим фантазером, уявляючи себе спадкоємцем Петра I? Фото: РІА Новини

Якщо Путін вдасться до воєнних дій, то цілком очевидно, що Україна не отримає значної військової підтримки з боку Заходу. 8 грудня Байден однозначно виключив можливість відправлення американських військ, а Білий дім відклав постачання військової допомоги Києву, побоюючись спровокувати Путіна.

То що має на увазі Байден, кажучи, що США "рішуче дадуть відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну"? Відповідь полягає в тому, що, як і у 2014 році, насильство зустрінуть санкції. 7 грудня Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря з політичних питань, повідомила Конгресу, що США та ЄС готують "заходи першого дня, заходи п'ятого дня, заходи десятого дня тощо". Вона відмовилася назвати конкретні санкції, але сказала, що вони будуть рівносильні "повній ізоляції Росії від світової фінансової системи".

На практиці це, ймовірно, означає скасування "Північного потоку-2", санкції проти російського суверенного боргу на вторинному ринку, санкції проти державних банків (включаючи ПАТ "Сбербанк Росії", найбільший фінансовий інститут країни), обмеження конвертації рубля в долар, обмеження імпорту російських товарів і виключення Росії зі SWIFT – домінувальної системи міжнародних платежів між банками.

Це, безумовно, набагато жорсткіші санкції, ніж запроваджені у 2014 році. Проте всі заходи, які серйозно вплинуть на Росію, неминуче спричинять наслідки для Заходу. Росія усвідомлює це, особливо після того, як санкції 2018 щодо алюмінієвої компанії United Co. Rusal International PJSC приголомшили світові ринки алюмінію і змусили США піти назад.

Санкції проти російських експортерів сировини дорого коштуватимуть не лише Росії, а й багатьом іншим країнам. США могли б додати російську нафтову компанію "Роснефть" до "чорного списку" Казначейства, але це навряд чи допомогло б адміністрації вирішити проблему інфляції.

Санкції щодо "Північного потоку-2", які домінують у ЗМІ, є відносно незначним покаранням і не вплинуть на здатність Росії отримувати доходи від продажу газу. І Москва цілком здатна витримати вторинні санкції щодо суверенного боргу, оскільки має валютні резерви в розмірі 620 мільярдів доларів, відношення боргу до ВВП становить лише 18%, а в найближчі два роки планується профіцит бюджету.

Найслабшою ланкою у стратегії Заходу є, звичайно ж, залежність Європейського союзу від постачання російського природного газу, на який у 2020 році припадало 43% всього імпорту газу до ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі і повторили звичайні обіцянки "масштабних наслідків" та "серйозних витрат", якщо Росія почне військові дії проти України. Але ці жорсткі слова були зведені нанівець інаугураційним закликом Шольца до нової Ostpolitik, що натякає на політику канцлера Західної Німеччини Віллі Брандта щодо нормалізації відносин між Федеративною Республікою та країнами радянського блоку, включаючи Східну Німеччину, Польщу та Радянський Союз.

Боюся, настане війна. Вона завжди приходить до України та її сусідів у частині світу, яку історик Тімоті Снайдер з Єльського університету справедливо назвав "Кровавими землями" через жах, свідками яких стали ці землі у 1930-х та 1940-х роках. Однак, не ця історія посідає чільне місце у свідомості Володимира Путіна. Не дивуйтеся, якщо його парад перемоги відбудеться в Полтаві.

Про автора:

Ніал Фергюсон – старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету, оглядач Bloomberg Opinion. Викладав історію в Гарварді, Нью-Йоркському університеті та Оксфорді. Засновник та керівний директор нью-йоркської консультаційної фірми Greenmantle. Його остання книжка називається "Doom: The Politics of Catastrophe".