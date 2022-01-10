Без России: в Киеве на переговоры по Донбассу собрались советники лидеров "нормандского формата"

Во встрече на Банковой участвуют дипломатические советники канцлера Германии и президента Франции. Представитель РФ в мероприятии не участвует.

Вечером в понедельник, 10 января, в Офисе президента проходит встреча руководителя представительства главы государства Андрея Ермака с внешнеполитическими советниками лидеров стран "нормандского формата" — Франции и Германии — Эммануэлем Бонном и Йенсом Плетнером. Об этом в своем Twitter сообщил глава ОП.

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О начале встречи Ермак написал в 21:41. Руководитель Офиса президента выразил уверенность, что диалог с представителями Франции и ФРГ будет "продуктивным".

[ + – ] Фото "нормандской встречи" в Киеве

[ + – ] Твит Андрея Ермака

Напомним, в минувший четверг, 6 января, Бонн и Плетнер провели встречу с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком в Москве. Перед переговорами европейские дипломаты прокатились на санях и попили чаю из самовара.

Таким образом, встреча представителей Франции и Германии в Киеве проходит спустя четыре дня, после переговоров в Москве, на которую украинская сторона приглашена не была.

Ранее в прошлом году канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости возобновить работу в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Донбассе.

Также Фокус писал о том, что 10 января состоялась встреча представителей РФ и США в Женеве, посвященная вопросам безопасности. Стороны обсуждали российский проект соглашения, согласно которому, необходимо исключить возможность вступления Украины в НАТО. Это требование Штаты отвергли.