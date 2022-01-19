Советники глав "Нормандской четверки" встретятся до конца января, – Ермак

Cоветники лидеров "нормандской четверки" могут обсудить назначение арбитра, который будет контролировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Встречу внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" проведут до конца января этого года. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак на закрытой встрече с журналистами, передает корреспондент Фокуса.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Во время беседы Ермак акцентировал внимание на тесном диалоге властей Украины с Соединенными Штатами.

"С господином (советником президента США по национальной безопасности Джейком) Салливаном я говорю почти каждую неделю. Постоянный диалог ведется и на уровне министров иностранных дел", – пояснил он.

[ + – ] Ермак говорил с Салливаном об агрессии России Фото: abcnews

По словам Ермака, с представителями США обсуждали идею трехстороннего формата по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе с участием президентов США, России и Украины.

"Мы выражали свою позицию по поводу "Северного потока – 2" и санкционной политики. США нас поддерживают", – заявил глава ОП.

"Ноль нарушений режима перемирия"

Руководитель Офиса президента отметил, что бывают дни, когда стороны конфликта на Донбассе не нарушают режим перемирия.

"Но без точного механизма прекращения огня режим перемирия держать тяжело. Необходимо, чтобы был арбитр, который будет следить и регулировать процесс. Надеемся, что на встрече политсоветников лидеров стран нормандского формата мы обговорим этот вопрос", – сказал Ермак.

[ + – ] Кремль прорабатывает несколько вариантов вторжения в Украину Фото: "Вильне радио"

Он повторил тезис о том, что "США не обсуждают никаких вопросов об Украине без Украины".

Напомним, что 10 января Ермак встречался в ОП с внешнеполитическими советниками лидеров Франции и Германии Эммануэлем Бонном и Йенсом Плетнером.

Президент Украины Владимир Зеленский также встречался с этими советниками и говорил им о готовности Киева договариваться о прекращении конфликта на Донбассе.

Бонн и Плетнер 6 января были в Москве. Перед переговорами с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком их прокатили на санях. Дипломаты посидели у костра и выпили чай из самовара.

Фокус ранее рассказывал о подготовке большого нападения России на Украину. В Кремле прорабатывают варианты вторжения в Украину по северному, центральному и южному направлениям.