"Зрада на ровном месте": в Офисе президента сказали, будут ли говорить с боевиками "Л/ДНР"

Позиция украинской стороны на переговорах в нормандском формате отличается от точки зрения некоторых политиков и представителей бизнеса, сказал глава ОП.

Украинская сторона на встрече внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата не будет обсуждать идею ведения прямых переговоров с террористами "Л/ДНР". Об этом рассказал глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак агентству "РБК-Украина".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. Подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте", – сказал глава ОП.

Позиция украинских советников не изменится и будет всегда отвечать украинским интересам, добавил он.

[ + – ] В нормандском формате встречаются представители Германии, России, Украины и Франции Фото: ria.ru

Повестка дня встречи нормандских советников, по словам Ермака, еще не готова, но украинская сторона хочет обсуждать возобновление режима перемирия, гуманитарный аспект, открытие пропускных пунктов и будущее работы в нормандском формате.

"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем", — заключил глава ОП.

Что предшествовало словам Ермака?

Украинская редакция Deutsche Welle 25 января, ссылаясь на источники немецкого агентства DPA в Елисейском дворце, написало о планах советников лидеров стран нормандского формата в ходе консультаций в Париже 26 января определить дату прямых переговоров Украины с боевиками в ОРДЛО.

[ + – ] Россия поддерживает боевиков на Донбассе Фото: narodna-pravda.ua

По сведениям собеседников DPA, во время встречи советники обсудят "гуманитарные меры и соображения о будущем Украины".

Ермак прокомментировал данную информацию. Глава ОП считает, что немецкие политики озвучивали в последнее время весьма противоречивые заявления, которым дало оценку Министерство иностранных дел Украины.

Напомним, что ранее Ермак говорил о возможности обсуждения на встрече советников лидеров нормандской четверки назначения арбитра, который бы следил за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.

10 января этого года Ермак встретился с советниками лидеров Франции и Германии Эммануэлем Бонном и Йенсом Плетнером. Представителя РФ на ней не было.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года обсуждал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном необходимость разблокировки переговоров в Нормандском формате.

Президент США Джо Байден 7 декабря 2021голда на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.