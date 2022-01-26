"Зрада на ровном месте": в Офисе президента сказали, будут ли говорить с боевиками "Л/ДНР"
Позиция украинской стороны на переговорах в нормандском формате отличается от точки зрения некоторых политиков и представителей бизнеса, сказал глава ОП.
Украинская сторона на встрече внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата не будет обсуждать идею ведения прямых переговоров с террористами "Л/ДНР". Об этом рассказал глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак агентству "РБК-Украина".
"Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. Подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте", – сказал глава ОП.
Позиция украинских советников не изменится и будет всегда отвечать украинским интересам, добавил он.
Повестка дня встречи нормандских советников, по словам Ермака, еще не готова, но украинская сторона хочет обсуждать возобновление режима перемирия, гуманитарный аспект, открытие пропускных пунктов и будущее работы в нормандском формате.
"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем", — заключил глава ОП.
Что предшествовало словам Ермака?
Украинская редакция Deutsche Welle 25 января, ссылаясь на источники немецкого агентства DPA в Елисейском дворце, написало о планах советников лидеров стран нормандского формата в ходе консультаций в Париже 26 января определить дату прямых переговоров Украины с боевиками в ОРДЛО.
По сведениям собеседников DPA, во время встречи советники обсудят "гуманитарные меры и соображения о будущем Украины".
Ермак прокомментировал данную информацию. Глава ОП считает, что немецкие политики озвучивали в последнее время весьма противоречивые заявления, которым дало оценку Министерство иностранных дел Украины.
Напомним, что ранее Ермак говорил о возможности обсуждения на встрече советников лидеров нормандской четверки назначения арбитра, который бы следил за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.
10 января этого года Ермак встретился с советниками лидеров Франции и Германии Эммануэлем Бонном и Йенсом Плетнером. Представителя РФ на ней не было.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года обсуждал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном необходимость разблокировки переговоров в Нормандском формате.
Президент США Джо Байден 7 декабря 2021голда на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.