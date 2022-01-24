Кабмін терміново відкликав із Ради законопроєкт про перехідне правосуддя, — ЗМІ

За даними журналістів, уряд виконав вимогу Кремля, відкликавши для "доопрацювання" документ, за яким Росія на законодавчому рівні буде визнана країною-агресором.

Кабінет міністрів України під час позачергового засідання, яке відбулося 24 січня, відкликав із Верховної Ради законопроєкт про перехідне правосуддя на Донбасі та в Криму. Про це пише видання "Європейська правда".

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Джерела повідомляють, що під час позачергового засідання Кабміну віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" (про перехідне правосуддя/становище — ред.) на Донбасі та в Криму необхідно доопрацювати за декількома пунктами.

За словами міністра, зміни не можна вносити до Верховної Ради між читаннями, тому уряд має невідкладно відкликати документ із парламенту. Внесення нових пунктів до законопроєкту Ірина Верещук також пояснила тим, що доопрацювання потребує Венеціанська комісія.

Як стверджує видання "Європейська правда", законопроєкт про перехідне правосуддя було відкликано з парламенту для задоволення вимог Росії та поновлення зустрічей на рівні радників у "Нормандському форматі".

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію про те, що Кабінет Міністрів зняв із порядку денного Верховної Ради зазначений документ. За словами парламентаря, законопроєкт про перехідний період на Донбасі та в Криму "не дуже узгоджується з Нормандським форматом".

"Можливо будуть якісь Нормандські зустрічі і будуть певні домовленості, які необхідно буде втілювати у вигляді законопроєктів", — додав Давид Арахамія і назвав цей документ передчасним.

Законопроєкт про перехідне правосуддя на Донбасі та в Криму було схвалено Кабінетом міністрів України у серпні 2021 року. За даними Міністерства реінтеграції, документ спрямований на визначення основних "червоних ліній" у питаннях деокупації територій, а Росія на рівні закону була закріплена як держава-агресор.

У листопаді 2021 року глава МЗС РФ Сергій Лавров погрожував Україні у разі, якщо Верховна Рада затвердить законопроект про перехідне правосуддя. За словами російського міністра, ухвалення цього документа означатиме вихід Києва з Мінських угод.

22 січня глава Міноборони Олексій Резніков повідомляв, що із законопроєкту про перехідне правосуддя прибрали поняття "колаборант". Влада вирішила відмовитися від такої ідеї через те, що частина жителів окупованих територій стала заручниками ситуації, а під позначення "колаборанта" можуть потрапити "нормальні люди".

Варто також зазначити, що у лютому Державна дума РФ розглядатиме питання про визнання окупаційних адміністрацій ОРДЛО. Ініціатива російських комуністів, схвалена Радою Держдуми, пропонує визнати формування проросійських бойовиків на Донбасі "незалежними державами".